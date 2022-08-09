15 طريقة هتساعدك توصلي للسلام الداخلي

حاليا كلنا بنعيش ضغوطات نفسية وقلق وتوتر من مشاكل الحياة عموما ، وفي وسط كل ده هتدخلي في صراع حقيقي عشان توصلي للسلام الداخلي ، احنا دايما بنكون في حالة انتظار وترقب للي هيحصل بعد كده في حياتنا ، وده ممكن يكون واحد من الاسباب اللي بتعطل هدوءنا الداخلي ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا ، هنشارك معاكم طرق لتحقيق السلام الداخلي ب 15 اسلوب مجرب.

ايه هو السلام الداخلي؟

السلام الداخلي هو حالة الهدوء اللي بتحسي بيها جوه نفسك ، ممكن يكون العالم حواليكي فوضى وبيسبب توتر ، ولكن لو انتي حاسه بالهدوء ، في الحالة دي انتي عندك سلام داخلي ، وهي تعتبر حالة ذهنية تقدري توصلي لها ليها علاقة بعقلك اكتر من اللي بيحصل في حياتك اليومية.

طرق لتحقيق السلام الداخلي:

عشان تحققي السلام الداخلي ، اول خطوة انك تكوني مهيأة نفسك بشكل جيد ، لانك لو شاكه انك ممكن تحققي ده او مش مؤمنة بالفكرة ، ده هيمنعك من الوصول لحالة ذهنية هادية.

محتاج انك تكوني متفتحة وقابلة الفكر قبل ما يكون عندك سلام داخلي ، تعالوا نشوف ال 15 طريقة للوصول للسلام الداخلي.

1- التأمل:

في البداية ، اول حاجة عندنا التأمل ، احنا تقريبا في يومنا بنفكر في كل حاجة ، سواء مستقبلنا, شغلنا, دراستنا, او حتى ابسط الحاجات زي هناكل ايه ، وده السبب في ان التأمل واحد من افضل الحاجات اللي ممكن نعملها لنفسنا عشان نحقق بعض الاحساس بالسلام في حياتنا ، التأمل بيديكي استراحة بعيد عن زحمة افكارك.

عشان تبدأي تمارسي التأمل ، لو انتي لسه جديدة حاولي تطلعي دروس تأمل وتشوفي فيديوهات وتقري عنه وتعرفيه كويس ، بمجرد ما تعرفي ازاي تمارسي التأمل يوميا ، تقدري تبدأي انك توصلي لبعض السلام الداخلي.

ممكن تشوفوا الفيديو ده عبارة عن 10 دقايق تأمل:

2- التخلص من سموم السوشيال ميديا:

واحدة من الاسباب اللي بتعطل السلام الداخلي هي وسائل التواصل الاجتماعي ، السوشيال ميديا من اكتر المنصات اللي هتوصلي فيها لحالة من المقارنة مع الغير ، لانها بقت حاليا بقت عبارة عن مسابقة لاهم احداث حياتنا ، ولكن اللي انتي مفكرتيش فيه ، هو انه مافيش حد بينشر اللحظات العادية ، فاللي دايما ظاهر قدامك هي الحاجات المميزة والمبهرة ، وده ممكن يوصلك لحالة من القلق انك مش عايشة افضل حياة ، لما تشوفي اصحابك واللي حواليكي بينشروا رحلاتهم, علاقاتهم, نجاحاتهم ، انتي هتبدأي تقارني حياتك بحياتهم وتشوفي انك اقل منهم ، ولو مكنتيش حريصة بما فيه الكفاية ، ممكن ان السوشيال ميديا تعطل سلامك الداخلي.

والحالة دي هي اللي بيجي فيها مفهوم FOMO او “الخوف من الضياع” ، السوشيال ميديا ممكن تسببلك حالة من الخوف انك مش هتقدري تعيشي افضل حياة ، ومقارنة نفسك بحياة ومنشورات اصحابك هتزعج سلامك الداخلي ، اكيد انتي مش مضطرة بالضرورة للتخلص من سموم السوشيال ميديا انك تبعدي بالكامل لمدة اسبوع او شهر ، ولكن مع ذلك ، الافضل انك تاخدي استراحة من وقت للتاني من كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بيكي ، ده هيساعدك على التحكم في الواقع وراحة البال ، السوشيال ميديا ممكن تبقى واجهة ، ممكن تفشلي فيها في التمييز بين ما هو حقيقي ومزيف.

3- ممارسة حب الذات:

بشكل عام ، العالم هيبقى اكتر سلام لو بتحبي نفسك ، واحدة من الجوانب اللي بتعطل سلامنا الداخلي هي الحرب المستمرة اللي بنخوضها داخل نفسنا ، ومن خلال حب الذات ، هتقدري تدمجي السلام الداخلي في حياتك ، تقدري تعملي ده عن طريق ممارسة حاجات تخليكي مبسوطة وترفع معنوياتك ، مثلا لو بتحبي تقري او ترسمي ، تقدري تعملي الانشطة دي في وقت فراغك.

تقدري كمان تمارسي حب الذات من خلال الاعتناء بنفسك وجسمك ، الرياضة من اكتر الحاجات اللي ممكن تعمليها وتساعدك على ده ، لانها مش بس بتفرز الاندروفين في جسمك ، ولكن كمان بتخليكي تحسي بالرضا عن نفسك ، وده هيأدي للاحساس بالسلام الداخلي ، انك تعملي حاجة بتحبيها او متحمسة لها ده في النهاية افضل طريقة لاكتساب السلام الداخلي ، لو بتعتني بنفسك وبتستثمري في نفسك بشكل صح ، هيكون عندك مساحة اكبر للسلام الداخلي في حياتك.

4- خليكي لطيفة:

تقدري تلاقي الهدوء الداخلي لما تبقي لطيفة مع اللي حواليكي ، هل جربتي تعملي حاجة كويسة او تساعدي حد؟ تقدري انك تحسي بالسلام الداخلي من خلال انك تقومي بعمل خير للناس ، لما هتعملي الخير هيرجعلك ، كل حاجة في حياتك هتتحسن ، لو بتمري بوقت صعب ، فكري انك تعملي عمل خير كأساس يومي ، هتلاقي نفسك وصلتي للسلام الداخلي بسرعة ، لان عقلك بيركز على قد ايه انتي شخصية كويسة وطيبة لدرجة انه بطل يلاحظ الدراما في حياتك ، قضي وقت مع الاشخاص الاقل حظ منك لانهم في الغالب هيحتاجوا مساعدتك ، هتحسي بسلام داخلي اكتر لما تساعدي غيرك لان ده هيساعدك انتي كمان.

5- ابعدي عن السلبية:

ده يعتبر ابسط حاجة ولكن ممكن يبقى اصعب حاجة تعمليها للحصول على السلام الداخلي في حياتك ، مافيش حد بيبقى عايز حاجات سلبية في حياته ، ولكن في بعض الاحيان بنركز على السلبية اكتر من الايجابية ، واختيار التفكير في السلبية في حياتك ، سواء ده كان في شكل افكارك او عاداتك ، هيعطل سلامك ، السلبية تعتبر هي اسرع طريقة لتدمير السلام الداخلي.

على سبيل المثال ، لما تحصل حاجة عكس اللي انتي متوقعاها ، الحاجة الطبيعية اكترانك هتعيشي على سلبية الموقف بدل ما تدوري على الجانب المشرق لاي حاجة ، عشان كده بدل ما تدوري على العيوب وتيأسي في اي موقف ، اختاري انك تكوني اكتر ايجابية ، دي افضل طريقة ترجعي بيها احساسك بالسلام الداخلي ، اتعلمي انك تبطلي تشتكي وابعدي عن السلبية.

6- عيشي في الحاضر:

تقدري تلاقي السلام الداخلي من خلال التواجد في الوقت الحاضر ، معظم الناس بيعيشوا في الماضي مع الاحداث اللي فاتت اللي بتدور في عقلهم من غير توقف او الخوف من اللي هيحصل في المستقبل ، تقدري تمارسي التأمل عشان يساعدك في التركيز على الحاضر بدل ما تقكري في اي وقت تاني ، الحياة اليومية مش المفروض تكون معقدة ، لو الحياة حواليكي مرهقة ، ركزي على الحاضر بتركيز شديد.

وخدي لحظات من وقتك وشوفي فيديو التأمل ده.

7- اتجنبي الشفقة على نفسك:

بطريقة ما ، ده مرتبط بالسلبية اللي اتكلمنا عنها فوق ، احنا كبشر ، عندنا ميل كبير اننا نروح لروتين الشفقة على الذات لما الامور ماتمشيش زي ما احنا عايزين ، لو ما وصلناش للوظيفة اللي احنا عايزينها او انفصلنا في علاقة عاطفية ، بندمج مشاعر عدم القيمة, الذنب, والندم جوانا ، وبسبب ده بنفقد سلامنا الداخلي تماما ، ممكن ده يكون طبيعي في البشر ولكن هي عادة مش صحية تماما ، الشفقة على نفسك واحدة من اسرع الطرق اللي مش بس هتفقد سلامك الداخلي ، لكن كمان هتخليكي تحسي بمشاعر الاكتئاب والقلق.

الحياة بشكل عام صعبة ، والشفقة على نفسك مش هتغير حقيقة ان احيانا الحياة بتكون مؤلمة وصعبة ، الحاجة الوحيدة اللي بتعملها الشفقة على نفسك هتخليكي تحسي بانك اسوأ من الاول ، وهترمي اللوم على غيرك ، عشان ترجعي سلامك الداخلي ، فكري في الموقف بشكل صح بدل ما تشفقي على نفسك ، بدل ما تقولي لنفسك “انا ماليش قيمة” اتحملي المسؤولية وقولي لنفسك ” ممكن اكون غلطت ، لكن ممكن اعمل افضل المرة الجايه” من خلال ممارسة العادة دي ، هتقدري ترجعي سيطرتك ، وتبني ثقة اكتر في نفسك ، دايما واحنا بنقرر نعمل اي حاجة في حياتنا ، مش بتبقى مدركين ان حياتنا وبما فيهم سلامنا تحت سيطرتنا ، ومش ممكن اننا هنوصل للسلام الداخلي لو ما اخدتيش موقف صح واتحملي المسؤولية في حياتك الاول.

8- اضحكي كتير:

ما تتوقعيش السلام من مكان انتي واخداه على محمل الجد اوي ، الحياة ممكن تكون صعبة بما فيه الكفاية ، وفي النهاية ، افضل حاجة تعمليها لنفسك هو انك تلاقي الجمال في حياتك ، مافيش مشكلة انك تضحكي حتى على اسخف الحاجات ، ثبت ان الضحك هو افضل دوا يساعدك انك تكملي الحياة ، اتصلي باصحابك ورتبي خروجة ، اتفرجي على فيلم كوميدي ، استمتعي بسهرة مع اصحابك ، دوري على الضحك والفكاهة حتي في اكتر الحاجات العادية ، غالبا بيتم اكتساب السلام الداخلي من مكان انتي مش متوقعاه ابدا ، وفي بعض الاحيان بيكون ده من مكان الفكاهة والضحك.

9- التواصل باحترام:

ممكن انك تلاقي السلام الداخلي لما تتواصلي باحترام مع الاخرين ، لما تميلي انك تتكلمي بحزم ولكن بايجابية في نفس الوقت ، عشان ميبقاش في مجال لسوء الفهم ، صحتك العقلية تستحق انك تحافظي عليها ، عشان كده حافظي على هدوئك في مناقشاتك ، حسني غلطاتك السابقة في سوء الفهم في المواقف المستقبلية ، ما تسمحيش للناس تقلل من قيمتك ودافعي عن نفسك ، ولكن مع ذلك ، اتخلصي من اللهجة الجارحة والمسيئة في حياتك.

10- شتتي نفسك:

ممكن يكون من غير الصحي استخدام وسائل الالهاء لنسيان مشاعرك ، ولكن مع ذلك في بعض الحالات ، ممكن عوامل التشتيت تبقى مناسبة ليكي وبالفعل تساعدك على التحكم في مشاعرك ، ممكن لو قلقانة او بتفكري في حاجة الهي نفسك بلعبة فيديو او ممارسة الرياضة او الفرجة على فيلم عشان تساعدك على استعادة الشعور بالسيطرة ، لان عواطفنا ممكن تتحكم فينا لو مكناش حذرين بما فيه الكفاية ، وسائل الالهاء ممكن تساعدك على التفكير الصح وترتيب عقلك مرة تانية ، يعني وسائل التشتيت هي مش مهرب او وسيلة هروب من مشاعرك ، ولكن هي منفذ لمعالجة مشاعرك بشكل افضل.

بالاضافة ان معالجة افكارك وعواطفك بشكل صحيح ، هيساعدك على استعادة سلامك الداخلي ، وعوامل التشتيت زي العاب تخفيف القلق هتساعدك كمان على التركيز والتفكير بشكل مباشر مقارنة باستخدام عواطفك في اتخاذ قرارت فردية ، ولانك بتبقي مرهقة ، لو حاولتي تعملي اي حاجة في الوقت ده ، ممكن يبقى كارثي.

11- ممارسة الرعاية الذاتية:

لما تدي الاولوية للرعاية الذاتية ، انتي بكده هتحسني صحتك العقلية وحياتك ، ممكن تلاقي السلام الداخلي لما تعملي انشطة معينة زي انك تقضي وقت مع الاشخاص الايجابيين اللي دايما بيرفعوا معنوياتك, اتكلمي بلطف مع نفسك, ممارسة التعاطف مع الذات ، الهدوء الداخلي بيجي لما بتتدربي على قبول نفسك ، انتي تستحقي انك تستمعي بالحياة وتتمتعي بعقل هادي ، كل اللي عليكي تعمليه انك تعاملي نفسك بشكل افضل ، اتحكمي في المشاعر الصعبة من خلال ممارسة التأمل واعادة صياغة الافكار السلبية لافكار ايجابية, وممارسة التعاطف مع الذات ، الوصول للسلام الداخلي بيبدأ من الرعاية الذاتية.

12- عبري عن نفسك من خلال الفن:

الوصول للسلام ممكن يبقى تحدي ، ولكن انتي تقدري توصلي للسلام الداخلي عن طريق الفن ، سواء كان رسم, موسيقى ، تقدري تحسني صحتك العقلية بالفن ، الفن بكل انواعه هيحسن صحتك ، في العالم الحديث اللي احنا عايشين فيه يمكن في كتير من الناس بيستهلكوا الفن من غير تفكير ، زي الموسيقى, ومنشورات السوشيال ميديا ، وغيره.

بدل كده ، خليكي واعية ومتذوقة وخالقة للفن ، انتبهي للتفاصيل الصغيرة ، استمتعي بوقتك في الفن ، غالبا الاشخاص اللي بيستمتعوا بالفن مش بيلاحظوا قلقهم اوالمهم لانهم بيوجهوه لفنهم وبيتحول لشيء جميل في النهاية.

13- ماتضغطيش على نفسك:

الشعور بالارهاق والاستنزاف هي حاجات حقيقية هتحسي بيها لو في نقص في التوازن في حياتك ، واي شخص دايما بيحاول يحقق التوازن بين الشغل والحياة الشخصية ، وده ممكن جدا يتحقق لكن مش دايما بتقدري تعملي ده ، في بعض الايام ممكن تحطي طاقة كبيرة في شغلك ، وفي ايام تانية تحسي انك مش متحمسة ومعندكيش طاقة تعملي اي حاجة ، وعشان تحققي التوزان في كل حاجة ، لازم تهوني الامور على نفسك ، خصوصا لو بتحبي توصلي للكمال في كل حاجة وبتحبي تتحكمي في كل حاجة ، في الحالة دي هتميلي انك تضغطي على نفسك عشان تجمعي كل جوانب حياتك مع بعض ، وفي الوقت ده هتفقدي احساسك بالسلام الداخلي.

لو عايزة توصلي للسلام الداخلي في النهاية ، لازم تعرفي انك انسان ، وفيكي عيوب زي اي شخص تاني ، ماتستهلكيش كل طاقتك في شغلك لو معناه انك هتبقي قاسية على نفسك ، ولو فشلتي في اي حاجة ده مش بيقلل من قيمة نفسك ، خدي استراحة واعملي توازن صحي بين كل جوانب حياتك ، واتعاملي مع احباطك بطريقة صح.

14- الاستمتاع بالطبيعة:

تقدري تحسني صحتك العقلية بشكل فوري وتلاقي السلام الداخلي في الطبيعة ، في حياتك اليومية روحي اتمشي في مكان فيه طبيعة حلوة وخضرة, او على البحر ، الطريقة دي هتحسن صحتك العامة من خلال كمان عمل انشطة زي الزراعة, المشي لمسافات طويلة, الجري, تسلق الجبال, ركوب العجل ، الحصول على هوا نقي والتعرض لاشعة الشمس ممكن تبقى تجربة مفيدة ، والتأمل كمان اثناء المشي هيفيدك اكتر ، وهيبقى عندك افكار ايجابية وتوتر اقل لو ركزتي بس على الطبيعة حواليكي وتتعجبي ببساطة من جمال الطبيعة والحياة ، تقضية الوقت في الهواء الطلق دايما بيكون طريقة سريعة وسهلة لتحقيق السلام الداخلي.

15- اقبلي كل حاجة زي ما هي عليها:

غلطات الماضي هي مش انعكاس ليكي ولكن لماضيكي ، لو عايزة توصلي للسلام الداخلي جوه نفسك ، التسامح هيبقى نقطة بداية جيدة ، في العالم الحديث ، الناس مش بيتسامحوا كتير ، كتير من الاشخاص ممكن يحرجوا غيرهم على السوشيال ميديا لانهم مروا بيوم سيء ، او عملوا غلطات ، فبيفرغوا الطاقة السلبية دي في اللي حواليهم وبيستمروا في اذية الناس ، ولكن التعامل بعقلية الضحية مش هيخدمك ، لازم ترتقي وتبقي مدركة ان عادي الناس ممكن يعملوا غلطات في الحياة ، لازم تكوني شخص مرن تقدري تتغلبي على الفوضى اللي موجودة حواليكي ، وكل اللي انتي تقدري تعمليه انك تتحكمي في افعالك ، واي حاجة تانية مش هتقدري تغيريها هتبقي محتاجة انك تتعلمي تقبليها زي ما هي.

في النهاية ممكن يكون الوصول للسلام الداخلي صعب ، خصوصا لو ده مش امر طبيعي بالنسبة لك ، في عالم فيه ضغوطات كتير ومافيش حد بقى عنده وقت لنفسه ، ولكن مع ذلك ، الوصول للسلام الداخلي ممكن ومش مستحيل ، لو اخترتي يكون عندك وعي لتغيير جوانب معينة من عاداتك غير الصحية واسلوب حياتك ، ساعتها هيكون عندك مساحة اكبر للسلام الداخلي في حياتك.

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