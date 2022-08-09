نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري خلطة القهوة والقرنفل للقضاء على الشيب بشكل نهائي في المقال التالي
القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب، أصبحت الوصفات الطبيعية هي الأكثر استخداماً نظراً لاحتوائها على عناصر مفيدة و نتائج مدهشة، بالإضافة إلى أنها لم تسبب أي أضرار بالبشرة أو الشعر مثل ما تسبب الصبغات والمنتجات الكيميائية والغير طبيعية، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص خاصة الأشخاص التي تعاني من الشعر الأبيض عن طريقة سهلة وبسيطة للتخلص من الشيب الذي يسبب الإزعاج لدى الكثير من الناس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مكونيين معرفيين بالفوائد الكثيرة التي يوجد بداخل كل مكون للتخلص من الشيب وإعادة الشعر إلى لونه الطبيعي مثل ما قبل.
القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب
يمكنك معرفة طريقة عمل كريم القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب بكل سهولة ممكنة من خلال المكونات والخطوات التالية، حيث تعد القهوة من المواد الطبيعية الفعالة في تبيض البشرة وتقشير الجلد، كما تدخل في مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى لصبغ الحواجب والشعر والقضاء على الشيب بشكل نهائي.
المكونات
- 6 حبات من القرنفل.
- 2 ملعقة من القهوة المطحونة.
- مقدار 2 ملعقة من زيت الخروع.
- 1 ملعقة واحدة من زيت الزيتون.
- مقدار 1 ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
تتمثل طريقة تحضير وصفة القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب من خلال الآتي:
- نحضر الكبة ونضع بها القرنفل ونقوم بتشغيلها حتى يصبح ناعماً جداً “بودرة”.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع بها القرنفل المطحون مع القهوة ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك كافة الزيوت التي تم ذكرها وهم زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند، ونستمر في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ومتماسك.
- نقوم بتوزيع الخليط على الشعر الأبيض بداية من الجذور حتى الأطراف.
- نحضر مشط واسع و نقوم بتمشيط الشعر حتى يتغلغل الخليط إلى كافة أجزاء الشعر.
- نترك الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات.
- يتم غسل الشعر بعد هذه المدة بالماء الفاتر والشامبو، ونستمر في غسله حتى نتخلص من الخليط تماماً.
- نجفف الشعر وسوف تلاحظين الفرق واختفاء الشيب تماماً، كما تساعد هذه الوصفة على تنعيم الشعر وتقوية البصيلات وإعادة حيوية ولمعان الشعر من جديد.
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