حضري خلطة القهوة والقرنفل للقضاء على الشيب بشكل نهائي

القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب، أصبحت الوصفات الطبيعية هي الأكثر استخداماً نظراً لاحتوائها على عناصر مفيدة و نتائج مدهشة، بالإضافة إلى أنها لم تسبب أي أضرار بالبشرة أو الشعر مثل ما تسبب الصبغات والمنتجات الكيميائية والغير طبيعية، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص خاصة الأشخاص التي تعاني من الشعر الأبيض عن طريقة سهلة وبسيطة للتخلص من الشيب الذي يسبب الإزعاج لدى الكثير من الناس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مكونيين معرفيين بالفوائد الكثيرة التي يوجد بداخل كل مكون للتخلص من الشيب وإعادة الشعر إلى لونه الطبيعي مثل ما قبل.

القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب

يمكنك معرفة طريقة عمل كريم القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب بكل سهولة ممكنة من خلال المكونات والخطوات التالية، حيث تعد القهوة من المواد الطبيعية الفعالة في تبيض البشرة وتقشير الجلد، كما تدخل في مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى لصبغ الحواجب والشعر والقضاء على الشيب بشكل نهائي.

المكونات

6 حبات من القرنفل.

2 ملعقة من القهوة المطحونة.

مقدار 2 ملعقة من زيت الخروع.

1 ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

مقدار 1 ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير وصفة القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب من خلال الآتي: