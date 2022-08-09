أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون الأحمر العنابي الجذاب طبيعياً مثل الكوافير تماماً

صبغ الشعر طبيعياً باللون العنابي، يرغبن العديد من السيدات والفتيات الحصول على لون مختلف للشعر لمنحها مظهر جذاب ورائع، لذلك يلجأن العديد منهن إلى الذهاب لصالونات التجميل لتلوين شعورهن بشكل مختلف تدوم لفترات طويلة، علاوة على ذلك تسبب لهن تساقط في الشعر وتقصف بشكل كبير، لذلك يلجأن العديد منهن إلى وصفات طبيعية للحصول على اللون المرغوب فيه بشكل آمن على الشعر، حيث إن يفضلن العديد اللون العنابي الذي يواكب صيحات الموضة بمكونات بسيطة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا، تابعونا حضراتكم لمعرفة طريقة عمل الصبغة.

صبغ الشعر طبيعياً باللون العنابي

يمكنك إعداد هذه الصبغة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، وصبغ الشعر بها لإعطائه اللون العنابي الجذاب، بدون أي مواد كيميائية وذلك بعيداً عن صبغات الشعر الكيميائية الضارة التي تؤدي لتساقط الشعر وتقصفه وبهتانه، فيمكنك عمل تلك المكونات للحصول على صبغة طبيعية متميزة بلون جذاب، والتي تتمثل في الآتي:

مقدار كوب من الحناء.

كوب من البنجر المفروم.

مقدار كوب ماء على حسب الحاجة.

ما يعادل نصف كوب ليمون.

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء وإضافة كافة المكونات والقيام بمزجهم جيداً للحصول على خليط متماسك قليلاً.

القيام بتقسيم الشعر إلى أجزاء والقيام بتوزيع الخليط على كافة الشعر بشكل كامل.

ثم القيام بترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة أو لحين الوصول للدرجة المرغوب فيها.

طريقة صبغ شعر عنابي غامق

يمكنك صبغ الشعر باللون العنابي الغامق وذلك بمكونات بسيطة وذلك من خلال الآتي:

مقدار كوب بنجر مفروم.

ما يعادل كوب جزر مفروم.

يتم إحضار وعاء وخلطهم جيداً والقيام بتركهم بضع دقائق.

ثم يتم تقسيم الشعر وتوزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي.

ترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

يتم غسل الشعر جيداً للتخلص من باقي المكونات.

تكرر الوصفة للحصول على اللون المطلوب.

لاحظي النتيجة فور الاستخدام.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الشعر طبيعيا باللون العنابي ومكوناتها وطريقة إعدادها، كما تعرفنا على طريقة صبغ شعر عنابي غامق مكونات الصبغة للحصول على اللون المطلوب.