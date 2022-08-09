نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من الشيب بهذه الوصفة بدون اوكسجين واحصلي على لون اسود كالفحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لصبغ الشعر الأبيض بمواد طبيعية، صبغ الشعر الأبيض بدون كيماويات هو أمر تبحث عنه الكثير من السيدات وذلك لمحاربة الظهور المبكر للشيب الذي قد يسبب لها الإحراج، وتبحث الكثير منهن عن وصفات طبيعية للقضاء على الشعر الأبيض وإخفاءه وذلك في سبيل الإبتعاد عن المواد الكيماوية التي قد تسبب ضرر بالغ أكثر من فوائدها فإنها تصيب الشعر بالتلف على المدى البعيد ،في هذا المقال نقدم لكم بعض الوصفات المجربة والسهلة للقضاء على شيب الشعر نهائيا دون عودة مع استمراك بتابع تلك الوصفات .

وصفة أوراق الكرز لصبغ الشعر الأبيض

المكونات

إثنين ملعقة كبيرة من أوراق الكرز.

إثنين ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأسود.

طريقة التحضير

يتم غلي أوراق الشاي الأسود مع أوراق الكرز في كمية مناسبة من الماء ثم يترك الماء حتى يبرد.

قومي بوضع الماء الناتج من الخليط على شعر نظيف لمدة نصف ساعة يوميا.

كرري وضع الماء على الشعر حتى تلاحظي اختفاء الشيب تماما.

بعد أن تحصلي على النتيجة المطلوبة داومي على استخدام الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للحفاظ على نتائجها.

زيت جوز الهند للقضاء على الشعر الابيض

مكونات

نصف كوب من زيت جوز الهند.

إثنين ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من أوراق الكركديه.

كوب من مغلي الحلبة المطحونة.

طريقة التحضير

قومي بغلي زيت جوز الهند على النار ثم أضيفي إليه باقي المكونات تباعا واتركيه يبرد تماما.

يوضع الخليط على الشعر ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا للقضاء على الشيب المبكر وستجدين النتيجة المطلوبة مع تطبيق الخلطة.

الحناء لصبغ الشعر الابيض

المكونات

نصف كوب من الحناء.

مناسبة من الماء للعجن.

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة التحضير

قومي بعجن الحناء بالماء وأضيفي لها باقي المكونات ثم اغليها معا.

ضعيه على الشعر واتركيه ثلاث ساعات ثم اغسليه بالماء.

وصفة لصبغ الشعر الأبيض

تعتبر وعصير البرتقال من أكثر الوصفات التي تمنحك لون شعر برتقالي، وهو لون مميز ورائع ويبرز جمال المرأة عن طريق خلط كمية مناسبة من عصير البرتقال تقريبا كوبان ويضاف عليهم كوب واحد من زيت جوز الهند ويخلط جيدا ثم ابدئي وزعي المزيج على الشعر ويترك مابين ساعتين أو ثلاثة ثم يشطف بعد ذلك بالماء البارد.

الشاي الأسود للتخلص من شيب الشعر

يعتبر الشاي الاسود من افضل ما يمكن تطبيقه للاخلص من شيب السعر وذلك بفصى خثايصه المتعدظة التي تمنحك تغطية مثالية.

المكونات:

كمية من أكياس الشاي الأسود.

نصف لتر من الماء.

الطريقة.