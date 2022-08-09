نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل النهائي لمشكلة الحبوب تحت الجلد جربي الوصفة دي ومش هتندمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض المرأة للكثير من مشاكل البشرة التي تسبب لها بعض الاضرار، ومن ضمن تلك المشاكل ظهور الحبوب تحت الجلد، وهي عبارة عن حبوب مغلقة ليس لها رؤوس، توجد في الطبقة الداخلية من البشرة، وفي الغالب لا تُرى إلا عند النظر في وجه المريض عن قرب، وتوجد هذه الحبوب في المناطق الدهنية في الجسم مثل: الصدر، والوجه، والكتفين. وفي هذا المقال سوف نقترح عليكم بعض الطرق للتخلص منها، ومن مسبباتها.

علاجات منزلية لحبوب تحت الجلد

زيت شجرة الشاي

يمتلك هذا الزيت العديد من الخصائص، من ضمنها خصائص مضادة للبكتيريا التي تعالج الحبوب وتقلل الالتهابات.

يتم استخدام هذا الزيت بوضع بضع قطرات على المكان المصاب بعد غسله، وعلى الرغم من عدم وجود دراسات أثبتت فعاليته، إلا أن البعض وجدوه فعالاً لعلاج تلك الحبوب.

قناع جل الصبار

يحتوي جل الصبار على مضادات للالتهاب، ومن الممكن أن تساعد تلك المضادات في التقليل من تورم تلك الحبوب.

قومي بوضع جل الصبار على اماكن تواجد تلك الحبوب، ثم اتركي جل الصبار 20 دقيقة ثم اشطفيه، ويتم تكرر تلك الطريقة مرتان يوميًا.

العسل

يحتوي العسل على مواد مطهرة، ومضادات للاتهاب، فالعسل دواء فعال لعلاج الحبوب تحت الجلد.

حيث يتم وضع العسل على البشرة، ثم يتم تدليكه بلطف لمدة نص ساعة، ثم يتم شطفه بالمياه الفاترة.

الكمادات الساخنة

استخدام الكمادات الساخنة يساعد على ظهور تلك الحبوب، وتكوين رؤوس بيضاء على سطح الجلد،

لأن وجود رؤوس بيضاء للحبوب يساعد في سرعة التخلص من الزهم، والبكتيريا وسرعة علاجها.

حيث تُوضع قطعة قماشة نظيفة في ماء درجة حرارته مناسبة،

وبعدها تُوضع تلك القماشة على البشرة لمدة ربع ساعة، وتستخدم تلك الطريقة أربع مرات يوميا، الى أن تظهر الحبوب على سطح البشرة.

أسباب ظهور هذه المشكلة

توجد الحبوب تحت الجلد في أماكن وجود الغدد الدهنية مثل: الكتف، الرقبة، الوجه.

وتتصل تلك الغدد بمسام البشرة عن طريق البصيلات، وإذا تم انغلاق تلك البصيلات لا تصل المواد المفيدة إلى البشرة بل تتراكم تحت الجلد وتسبب ظهور حبوب تحت الجلد.