نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرفي فوائد التفاح الرهيبة للجسم مش هتصدقي بيعمل ايه تعالي واحنا هنقولك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر التفاح فاكهة لذيذة ومفيدة تزرع في جميع أنحاء العالم، وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية مثل: الألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة، وفيتامين “ج”، وعادة ما يتم تناولها بشكل مباشر، أو على شكل عصائر بأنواع مختلفة، حيث يؤكل جميع ما بداخلها ماعدا البذور لأنها تحتوي على مادة السيانيد، وهي مادة ضارة للغاية لأنها تسبب التسمم، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على أهم فوائده للجسم.

فوائد التفاح للجسم

تعزيز صحة العظام

يحتوي التفاح على مضادات الالتهاب، ومضادات الأكسدة، لذلك فإنه يساعد على تعزيز كثافة وقوة العظام، كما أجريت بعض الدراسات على السيدات، وجد فيها أن السيدات اللاتي تناولن التفاح طازجًا، أو عصير ساعدهن علي فقد نسبة أقل من الكالسيوم، مقارنةً بالسيدات الأخريات.

تقليل خطر الإصابة بالجلطات

من ضمن المواد المهمة في التفاح الألياف الغذائية، وأثبتت الدراسات أهمية هذه الألياف في خفض معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية، حيث تقوم تلك الألياف بتحسين وتعزيز صحة الدورة الدموية، والوقاية من السكتات الدماغية، والجلطات.

دعم البكتيريا الجيدة في الأمعاء

يوجد في هذه الفاكهة نوع من الألياف لا تستطيع الأمعاء الدقيقة هضمها ويسمي بالبكتين، حيث يصل إلى القولون، ويقوم بتنشيط البكتيريا المفيدة للصحة فيه، كما أن البكتين يقي من مرض السكري، وأمراض القلب، والسرطان.

يساعد في إنقاص الوزن

حيث أن التفاح يمتلك القليل من السعرات الحرارية، والقليل من الدهون، ولذلك يمكن إضافته في النظام الغذائي لمن يريد إنقاص وزنه بطريقة صحية .

دعم صحة الجهاز العصبي

أشارت بعض الدراسات إلى أنه يقلل عدد الخلايا العصبية المتضررة، الناتجة عن الإجهاد التأكسدي لاحتوائه على مادة كويرسيتين، لذلك تناول التفاح يقوي ويعزز كفاءة الدماغ ويقلل من نسبة الإصابة بالزهايمر، ويقلل من خطر الإصابة بالخرف.

نصائح لتجنب أضراره

سوف نقدم لكم بعض النصائح لتجنب أضرار التفاح:-