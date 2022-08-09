نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر البشرة ناصعة البياض… كريم النشا والبانثينول لتفتيح سريع بدون بقع أو تجاعيد في المقال التالي
تضع الفتيات منذ ولادتها هدف الحصول على أفضل مظهر وأبهى إطلالة ببشرة مثالية وشعر صحي، لذا ومع مرور الوقت عند تعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية الصعبة تسعى للاهتمام بها بقدر الامكان، ونرى أن البعض منهن يتجهون لاستخدام الكريمات التي تقوم بالفعل بالتفتيح ولكن على المدى الطويل تظهر بعض المشكلات على البشرة، لهذا أصبحت جميع السيدات تبحث عن أكثر الوصفات الطبيعية التي تقوم بهذا العمل دون الإضرار بالبشرة نهائيًا، واليوم سنقدم لكم وصفة خرافية بعالم التفتيح ومعالجة البشرة، وباستخدام النشا والبانثينول فقط كـ مكونات رئيسية، وإليكم التفاصيل.
مكونات وصفة التفتيح بالنشا والبانثينول
نحتاج لبعض المكونات لعمل كريم النشا والبانثينول للبشرة، والذي يعد من أفضل الكريمات والوصفات التجميلية الطبيعية المصنوعة بالمنزل للتفتيح، ولتجهيز الوصفة إليكم مكوناتها المطلوبة، وهي:
- عدد ملعقة واحدة بحجم كبير من النشا.
- مع ملعقة أخرى بحجم كبير من كريم البانثينول الطبي.
- بجانب ملعقة واحدة بحجم صغير من جل الصبار.
- بالإضافة إلى ½ ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- وأخيرًا عدد 2 ملعقة من العسل النحل صغيرتين الحجم.
طريقة تحضير وتطبيق وصفة النشا والبانثينول لتفتيح على المدى الطويل
أما لتحضير كريم البانثينول والنشا الذي أثبت فاعليته في تفتيح البشرة، وزيادة نضارتها والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة، يجب الحرص على اتباع الخطوات التالية، وهي:
- في البداية ولتحضير كريم البانثينول والنشا، نقوم بوضع مقدار البانثينول مع ملعقة النشا كبيرة الحجم المجهزة مسبقًا.
- ثم نقوم بإضافة جوز الهند بمقدار نصف ملعقة وملعقتين العسل الأبيض، وكذلك ملعقة جل الصبار صغيرة الحجم.
- وبعد هذا علينا أن نقوم بمزج تلك المكونات معًا جيدًا، حتى نحصل منها على خليط متجانس ومتماسك بهيئة كريمية.
- وبذلك يكون الكريم جاهز للتطبيق على البشرة، فنقوم بوضع هذا المزيج على الوجه مباشرةً وتركه لمدة حوالي 25 دقيقة.
- وفور مرور الوقت، يتم غسل الوجه جيدًا باستخدام الماء البارد فقط، ثم يتم تجفيفه تمامًا ووضع كريم الترطيب المعتاد على الوجه.
- وللحصول على أفضل النتائج من هذه الوصفة يجب تكرارها مرةً كل أسبوع، مع الترطيب الدائم والمستمر للبشرة.
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