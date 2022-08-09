سر البشرة ناصعة البياض… كريم النشا والبانثينول لتفتيح سريع بدون بقع أو تجاعيد

تضع الفتيات منذ ولادتها هدف الحصول على أفضل مظهر وأبهى إطلالة ببشرة مثالية وشعر صحي، لذا ومع مرور الوقت عند تعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية الصعبة تسعى للاهتمام بها بقدر الامكان، ونرى أن البعض منهن يتجهون لاستخدام الكريمات التي تقوم بالفعل بالتفتيح ولكن على المدى الطويل تظهر بعض المشكلات على البشرة، لهذا أصبحت جميع السيدات تبحث عن أكثر الوصفات الطبيعية التي تقوم بهذا العمل دون الإضرار بالبشرة نهائيًا، واليوم سنقدم لكم وصفة خرافية بعالم التفتيح ومعالجة البشرة، وباستخدام النشا والبانثينول فقط كـ مكونات رئيسية، وإليكم التفاصيل.

مكونات وصفة التفتيح بالنشا والبانثينول

نحتاج لبعض المكونات لعمل كريم النشا والبانثينول للبشرة، والذي يعد من أفضل الكريمات والوصفات التجميلية الطبيعية المصنوعة بالمنزل للتفتيح، ولتجهيز الوصفة إليكم مكوناتها المطلوبة، وهي:

عدد ملعقة واحدة بحجم كبير من النشا.

مع ملعقة أخرى بحجم كبير من كريم البانثينول الطبي.

بجانب ملعقة واحدة بحجم صغير من جل الصبار.

بالإضافة إلى ½ ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وأخيرًا عدد 2 ملعقة من العسل النحل صغيرتين الحجم.

طريقة تحضير وتطبيق وصفة النشا والبانثينول لتفتيح على المدى الطويل

أما لتحضير كريم البانثينول والنشا الذي أثبت فاعليته في تفتيح البشرة، وزيادة نضارتها والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة، يجب الحرص على اتباع الخطوات التالية، وهي: