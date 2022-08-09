وصفة سحرية لتنعيم وفرد الشعر… كريم نيفيا بديل الكيراتين وفرد الشعر في ساعتين

تعاني العديد من الفتيات من مشاكل الشعر وخاصة اذا كان الشعر مجعد او خشن، فإنهم يحاولون بشتي الطرق للحصول علي شعر مفرود وانسيابي، وذلك عن طريق الكثير من الكريمات التي تكون معظمها غالية الثمن، ولكن للأسف لا تفيد الشعر ولا تعطي أي نتيجة، هذا بالإضافة إلي صالونات التجميل قد تقوم بإفساد الشعر، ولذلك فإننا وجدنا أن كريم نيفيا قد ساهم في حل مشكلة تجعيد الشعر، وقد وجد أن له دور في ترطيب الأطراف وازالة الخشونة التي تكون متواجدة بها، وفيما يلي طريقة استخدام كريم نيفيا.

كريم نيفيا لفرد الشعر وازاله تجعيدات الشعر

من المعروف ان كريم نيفيا يتم استعماله لترطيب البشرة وتفتيح لونها وهذا هو الاستعمال الشائع له.

لذا فقد وجد ان كريم نيفيا له تأثير واضح جدا لفرد الشعر المجعد والخشن وهذا عن تجارب كثير من الناس طريقة التحضير.

وكريم نيفيا معروف ان من فوائده هو احتوائه على فيتامينات للبشرة تغذيها وتعمل علي منع ظهور البثور والحبوب بها ولذلك فإنه عند استخدامه للشعر فإنه لن يضره بل سيقوم بتغذية الشعر ايضاً.

هذا بالإضافة إلى أن جل الصبار والزيوت الأخري تعتبر مفيدة جدا للشعر.، وقد تم استخدامها كثيرا للشعر من قبل كثير من الأشخاص في العديد من السنين.

حيث انه يوصي بها كثير من الأطباء ويتم عمل كثير من المستحضرات بها وبالتالي فإنها تعمل على فرده وتنعيمه.

المكونات اللازمة لتحضير الوصفة:

ملعقة من جل الصبار

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من زيت الخروع

ملعقة من كريم نيفيا

طريقة التحضير والتطبيق: