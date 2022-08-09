لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب اعملي ماسك القرفة الجبار بنتيجة مضمونة

يعد ماسك القرفة والليمون من الماسكات الجبارة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب المزعجة، وهنا سوف نقوم بتحضير هذا الماسك بطريقة سهلة وسريعة حتى تستطيع الفتيات تحضيره بسهولة في المنزل، فكثير من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية لإزالة آثار الحبوب وتفتيح البشرة بنتيجة مضمونة، كما يتكون هذا الماسك من مكونين فقط وهما القرفة والليمون ويعرف عن القرفة بفوائدها الكثيرة للبشرة حيث انها تعالج مشاكل حب الشباب والآثار الناتجة عنها كما تعمل على ترطيب البشرة ويزيل خلايا الجلد الميتة وفوائد آخرى كثيرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القرفة والليمون السحري لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب بشكل ملحوظ.

فوائد ماسك القرفة للبشرة

هناك عدة فوائد لماسك القرفة على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعمل ماسك القرفة على معالجة حب الشباب، كما يعمل على ترطيب البشرة بعمق. يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة كما يعالج الجلد الجاف بشكل ملحوظ. يعالج ترهلات البشرة ويعمل على تفتيح البشرة وإزالة الطبقة الخارجية للجلد. تخفف ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتقدم في السن ويجعلك شابة وجميلة.

مكونات عمل ماسك القرفة والليمون للتفتيح

يتكون ماسك القرفة والليمون من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

قطرات من الليمون.

ملعقة من القرفة.

خطوات الإعداد والتحضير

للحصول على نتيجة مضمونة وبشرة لامعه خالية من العيوب يجب تحضير ماسك القرفة والليمون لذلك يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من القرفة مع قطرات من الليمون ونخلطهم جيدا. بعد ذلك نترك المزيج قليلا حتى يتفاعل، ثم نضعه على الوجه وأماكن الحبوب بشكل جيد. ثم نترك الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تمتصه البشرة. بعد ذلك نغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر ثم نجففه، نقوم بتكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتيجة مبهرة. فهذا الماسك يعمل على تفتيح البشرة والحصول على بشرة لامعه ومشرقة خالية من العيوب والآثار.

فوائد الليمون للبشرة

هناك عدة فوائد لليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-