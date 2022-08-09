انت الان تتابع خبر زاخرة بالمعادن وتقلل مستويات الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية فوائد واضرار الشوكولاتة للجسم والبشرة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- فوائد وأضرار الشوكولاته الشوكولاتة معشوقة الجماهير ، لا يوجد أحد على وجه الأرض لا يحب الشوكولاتة ، والبعض يصل حبة للشوكولاتة إلي درجة الإدمان ، كما أن الشوكولاتة هدية رائعة بين الأحباب والأصحاب ، ويتم عمل العديد من الأشكال والألوان من الشوكولاتة ، فمثلا مشروب الهوت شوكلت أو الكاكاو من الشوكولاتة ، ولكن البعض يمتنع عن تناول الشوكولاتة لأنها غنية بالسعرات الحرارية التي تزيد الوزن ، وسوف نتعرف في هذا الموضوع على فوائد واضرار الشوكولاتة .

١ – فوائد الشوكولاتة للقلب

قامت بعض الدراسات لمعرفة فوائد الشوكولاتة وكانت من نتائج الأبحاث أن تناول الشوكولاتة بشكل منتظم يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة ١٧٪ ، وهذا بسبب إحتواء الشوكولاتة على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أمراض الشرايين وأمراض القلب .

٢ – فوائد الشوكولاتة للصحة والجسم مادة الكاكاو هي المكون الرئيسي للشوكولاتة وهي مفيدة للجسم حيث تساعد على تقليل ضغط الدم ، حيث أن تناول الشوكولاتة بانتظام خاصة الشوكولاتة الداكنة يعادل تناول الأسبرين للمرضى المصابين بالضغط العالي ، كما أن الشوكولاتة تقوم بإعطاك طاقة وسعرات حرارية تدفعك لأن تكمل يومك بنشاط دون أن يحدث لك دوخة ، لذلك الشوكولاتة مفيدة للجسم .

٣ – فوائد الشوكولاته للبشرة الشوكولاتة تحتوي على مواد مضادة للأكسدة ، تلك المواد الموجودة في الشوكولاتة تُساعد على حماية البشرة من الإلتهابات ، كما أنها تحافظ علي بقاء البشرة ناعمة دائماً ، لذلك هناك أقنعة يتم عملها من الشوكولاتة

حيث تقوم الشوكولاتة بالحد من التجاعيد والتخلص من الجلد الميت

٤ – فوائد الشوكولاتة للشعر تحتوي الشوكولاتة على مواد مُفيدة مغذية للشعر لأنها تحتوي علي البروتينات والريبوفلافين والعديد من المعادن المفيدة للشعر ، وهناك بعض الأشخاص الذين يقومون بدهن شعرهم بالشوكولاتة لأنها تقوم بحماية الشعر من التلف وتفتيح مسام الشعر .

٥ – فوائد الشوكولاتة في تحسين المزاج الشوكولاتة تقوم بتحسين المزاج بصورة كبيرة ، حيث أن هناك بعض الأشخاص الذين ينصحون بتناول الشوكولاتة عندما تشعرون بالإكتئاب أو الحزن ، وإذا كان هناك حزين قم بإعطائة شوكولاتة ولاحظ ماذا سوف يحدث له بعد فترة بسيطة من تناول الشوكولاتة ، فسوف تتغير حالته المزاجية .

6– فوائد الشوكولاتة في تحسين الذاكرة تناول الشوكولاتة بصورة مستمرة ومعتدلة يحميك من الإصابة بأمراض الذاكرة عندما تكبر في السن مثل الزهايمر ، وقد أوضحت الدراسات فوائد الشيكولاتة لتحسين الذاكرة لدى المصابين بضعف الذاكرة .

٧ – فوائد الشوكولاتة للأطفال العديد من الآباء يمنعون أبنائهم وأطفالهم من تناول الشوكولاتة لاعتقادهم أن الشوكولاتة مضرة للأطفال وهذا الاعتقاد خاطئ تماماً في الشوكولاتة مفيدة سواء للكبار أو الصغار ، ولكن الضار هو زيادة تناول الشوكولاتة عن الحد الطبيعي ، لذلك إحرص علي أن يتناول أطفالك الشوكولاتة بصورة منتظمة ولا تمنعهم منها .

٨ – فوائد الشيكولاتة للتخسيس بالرغم من أن تناول الشوكولاتة في أغلب الأحيان قد يسبب زيادة الوزن إلا أن الدراسات أثبتت أن الإعتدال في تناول الشوكولاتة يؤدي إلى نقصان الوزن ولكن يجب أن يكون تناول الشوكولاتة لإنقاص الوزن داخل في نظام رجيم محدد

٩ – فوائد الشوكولاتة للجنس طبقاً دراسة بريطانية تم إجراؤها مؤخراً فإن تناول الشوكولاتة يساعد في زيادة الرغبة الجنسية بين الزوجين ، لأن الشوكولاتة تحتوي علي الفينيل إيثيل أمين وهو ناقل عصبي ويحتوي أيضاً علي السيروتونين وهو يساعد على تحسين الحالة المزاجية للزوجين .

فوائد أخري للشوكولاتة فوائد الشوكولاتة للمرأة الحامل . فوائد الشوكولاتة في زيادة إفراز الأندروفين . فوائد الشوكولاتة لتقليل فرصة الإصابة بالسرطان . والعديد من الفوائد المُختلفة للشوكولاتة ولكن يُنصح بتناول الشوكولاتة بكميات مناسبة ومعقولة لكي تستفيد بأكبر قدر من فوائد الشوكولاتة

أضرار الشوكولاتة لا يوجد شئ على وجه الأرض له فوائد فقط فكل شئ كما أنة يحتوي علي الفوائد فهو يحتوي أيضاً علي الأضرار ، وكذلك الشوكولاتة مثلما لها العديد من الفوائد التي ذكرناها فلها أيضاً بعض الأضرار وسوف نذكرها ، وأضرار الشوكولاتة كالتالي .

١ – زيادة الوزن حيث أن الشوكولاتة تحتوي على العديد من السعرات الحرارية كما ذكرنا كما أنها غنية بالدهون ، فمثلاً شوكولاته ديري ميلك تحتوي على ٢٢٠ سعرة حرارية ، ٨ جرامات دهون مشبعة ، ١٠مجم وكولسترول .

٢ – زيادة تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة يعطي الجسم كميات كبيرة من الدهون المُشبعة وقد أثبتت الدراسات أن زيادة تناول الدهون المشبعة يقلل من عدد الحيوانات المنوية .

٣ – أثبتت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة للأطفال قد يؤدي إلى تولد العنف لدى الأطفال .

– يقوم الشوكولاتة برفع نسبة السكر في الدم ، لذلك تناولها بكثرة هو أمر ضار لمرضى السكر ، كما أن تناول الشوكولاتة بشكل كبير قد يسبب الصداع وفقاً لبعض الدراسات .

٥ – قد يسبب تناول الشوكولاتة بكثرة إلي الأرق ، بسبب احتوائها على مادة الكافيين ، فهو من المكونات الرئيسية الموجودة في الشوكولاتة لذاك ننصح الأشخاص الذين لديهم حساسية من الكافيين بعدم تناول الشوكولاتة بكثرة .