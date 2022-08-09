انت الان تتابع خبر تقيك من موت محتمل التغيير في الحمية الغذائية تناول لحوم اقل وفواكه وخضروات أقل والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

وقدّر الباحثون أن سكان دول مجموعة العشرين يتناولون حالياً ما معدله 620 سعرة حرارية من المنتجات الحيوانية، ما يوازي قطعتين كبيرتين من اللحم البقري.

وذكروا أنه يجب أن يتناول الأشخاص 720 سعرة حرارية من الخضار والفواكه، على سبيل المثال: التفاح والموز وخضار ورقي بما يعادل 200 سعرة حرارية.

ويؤكد الباحثون أن تغيير عادات الأكل سيقلّل من الوفيات المرتبطة بالسمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان.

وذكر أيمن ساتر، أحد المشاركين في البحث أن هناك فوائد كبيرة نتيجة تغيير نظام الحمية الغذائية، مشيراً إلى أن الحمية الغذائية السيئة تُعرف بأنها تلك التي تشمل تناول الكثير من الملح والقلي من الحبوب الكاملة والخضار والفواكه والأحماض الدهنية، أوميغا 3، والمكسّرات والبذور.

وتتسبب هذه الحمية بموت 11 مليون شخص حول العالم سنوياً، نتيجة أمراض مثل مرض القلب وسرطان القولون والمستقيم.

وخلُصت الدراسة إلى أن التحوّل نحو نظام غذائي يقوم على النباتات يمنع الوفاة المبكرة لـ 2583 من بين كل مليون شخص حتى عام 2060. ومع توقع أن يصل عدد سكان الأرض إلى 10 مليارات نسمة في ذلك العام، فهذا يعني حماية 26 مليون نسمة من الموت المبكر في