انت الان تتابع خبر ما الذي يجعل رموش العيون تسقط ...تعرفي على الأسباب وطرق العناية الصحيحة

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رياض -احمد صلاح-

خذي بضع قطرات من زيت الزيتون وضعيه على رموشك لأنه يساعدها على النمو ويقويها. يمكنك وضعه يومياً قبل النوم وغسله في الصباح. زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت اللوز مفيدان أيضاً للرموش.

إذا كنتِ تستخدمين مكياج العيون المقاوم للماء، قومي بإزالته عن طريق نقع قطعة قطن في مزيل المكياج. ضعيه على العين برفق حتى يذوب المكياج دون التسبب في أي ضرر للرموش. لا تحاولي أبداً إزالة المكياج أو فركه بقوة.

استمري في التحقق من انتهاء صلاحية الماسكرا في عينيك. من الأفضل دائماً تغيير الماسكرا كل 3-6 أشهر. أيضاً، عندما تضعين الماسكرا، قومي بإزالتها بهدوء وبشكل منتظم قبل الذهاب إلى الفراش.

في أي وقت تستخدمين فيه أداة تجعيد الرموش، تأكدي من القيام بذلك بعناية وإلا فسوف يؤدي ذلك إلى تساقط الرموش. لا تستخدميه كثيراً لأن ذلك قد يتسبب في تكسر الرموش.

على الرغم من أنه جذاب ويسلط الضوء على عينيك، فمن المستحسن عدم استخدام مكياج العيون في جميع الأيام. من الجيد أن تكوني طبيعية بدون مكياج للعيون بين الحين والآخر.

يمكنك تقوية رموشك عن طريق تناول الفيتامينات المناسبة. تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل البرتقال والسبانخ والجزر والتوت البري والبطيخ وما إلى ذلك مفيد للعيون ويساهم في نمو الرموش