خطوة بخطوة هعلمك طريقة عمل الايس كريم في البيت بمكونات اقتصادية لأكثر من طعم مش هتبطلي تعملية لاولادك

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طريقة عمل الأيس كريم في البيت بمكونات اقتصادية، يعتبر الأيس كريم واحدة من الوجبات المفضلة للجميع للكبار قبل الصغار وخاصة في فصل الصيف، حيث أن الأيس كريم يعطي الفرد شعور بالانتعاش والبرودة، إضافة إلى قدروة الأيس كريم في ترطيب الجسم بشكل كبير، ويمكن تقديم الأيس كريم بكثير من الأطعمة المختلفة وأيضاً إعداده بطرق مختلفة وكثيرة. طريقة عمل الأيس كريم في البيت بمكونات اقتصادية سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل الأيس كريم في البيت المكونات: كوب من كريمة الخفق الثقيلة.

نصف كوب سكر أبيض.

1 ½ كوب حليب.

ملعقتين من النكهة المفضلة. طريقة تحضير: نحضر وعاء ونضع به السكر والحليب والكريمة على نار هادئة مع التقليب المستمر على يذوب السكر تماماً.

نترك الخليط على النار حتى يصبح ساخناً وتتكون رغوة صغيرة على حافة الخليط.

نقوم بوضع الخليط في وعاء قابل للطي ثم نضيف مستخلص النكهة المفضلة مثل الفراولة أو الفانيليا أو الشيكولاته.

نقوم بخلط المكونات جيداً لمدة ربع ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بوضع الأيس كريم في قوالب مخصصة له ونضعه في الفريزر لمدة لا تقل عن 3 ساعات. طريقة تحضير أيس كريم الفانيليا نقوم بفصل البيض ونضع الصفار في وعاء كبير، ثم نضيف السكر إلى صفار البيض ونخفق حتى يصبح لون الخليط شاحباً.

نقوم بإضافة الدقيق الذرة إلى المزيج ونخلط حتى يتكون لدينا مزيج متماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب والكريمة في وعاء على نار هادئة.

نقوم بوضع بذور الفانيليا الموجودة لدينا بواسطة الجزء الخلفي من السكين.

بعد غليان الخليط نقوم بوضعه ببطء على السكر والبيض.

نخلط المكونات معاً ثم نقوم بوضع الخليط في قوالب مخصصة للأسس كريم ونضعه في الفريزر حتى يصبح صلباً. عمل الأيس كريم بالشوكولاتة المكونات: كوب حليب.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

قالب شيكولاته.

ملعقتين من مسحوق الكاكاو الغير محلى.

2 كوب كريمة ثقيلة.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نقوم بوضع السكر والملح والحليب والكاكاو معاً في وعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

نقوم بوضع قطع الشيكولاته على الخليط حتى تذوب تماماً.

نضع بعد ذلك الكريمة الثقيلة ونقوم بالتقليب حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

نضع الخليط في الفريزر لمدة 3 ساعات ثم يقدم. عمر شويل - جدة خطوة بخطوة هعلمك طريقة عمل الايس كريم في البيت بمكونات اقتصادية لأكثر من طعم مش هتبطلي تعملية لاولادك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة بخطوة هعلمك طريقة عمل الايس كريم في البيت بمكونات اقتصادية لأكثر من طعم مش هتبطلي تعملية لاولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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