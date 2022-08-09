نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزات كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد واستخدامه في تحضير كيراتين طبيعي منزلي للشعر في المقال التالي

هناك الكثير من الفتيات تعاني من مشكلة تشابك الشعر وصعوبة تصفيفه ولكن اليوم لا تقلقي يمكنك الحصول على كريم يجعل شعرك انسيابي ناعم وجميل من خلال استخدام كريم بانثينول، حيث يعد ذلك المستحضر الطبي معجزة في فك تشابك الشعر والقضاء على مشكلة التجاعيد لدى الكثير من ذوات الشعر الخشن، ولذلك سوف نسرد لكي سيدتي بالتفصيل كيفية استخدام كريم بانثينول لفك تجاعيد الشعر والحصول على شعر بملمس ناعم كالحرير في دقائق معدودة دون الحاجة لتحمل تكلفة كبيرة لعلاج شعرك. معجزات كريم بانثينول لفرد الشعر الآن أصبح بإمكانك سيدتي الحصول على شعر ناعم بدون تجاعيد فقط من خلال استخدام كريم بانثينول كريم المعجزة في فك تجاعيد الشعر.

فبعد استخدامه أصبحت في غنى تام عن استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بصحة بشعر شعرك فعلى الرغم من أن هذه المكونات قد تكون مجدية في فك التجاعيد إلا أنها من ناحية أخرى قد تؤذي الشعر وتؤدي إلى حرقه.

ولكن يمكنك إعداد وصفة في منزلك من مكونات موجودة في مطبخك في دقائق والحصول على وصفة طبيعية نتائجها مضمونة 100%. وصفة البانثينول لفرد الشعر المكونات: ملعقة كبيرة من كريم بانثينول الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من دقيق النشا. طريقة التحضير: يمكنك تحضير وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر ع طريق اتباع الخطوات التالية: أولا: في إناء ضعي فيه كمية من الماء المغلي وذلك لعمل حمام بخار لتذويب الفازلين، وبعد تذويب الفازلين قومي بإضافة كريم البانثينول وامزجي المكونات جيدا.

ثانيا: ثم بعد ذلك اضيفي النشا والدقيق مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلين على خليط متجانس في مكوناته.

ثالثا: ثم بعد ذلك اضيفي جميع الزيوت واستمري في التقليب جيدا حتى تحصلين على قوام كريمي يمكنك فرده بسهولة على خصل الشعر.

رابعا: يمكن بعد ذلك استخدام الكريم على الشعر عن طريق تغليف جميع بصيلات الشعر بهذا الكريم، واتركي الكريم على الشعر لمدة 15 دقيقة.

خامسا: ثم بعد انتهاء المدة المحددة يمكنك غسل الشعر بالماء الفاتر، وللحصول على أفضل النتائج يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا. عمر شويل - جدة معجزات كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد واستخدامه في تحضير كيراتين طبيعي منزلي للشعر - ثقفني

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