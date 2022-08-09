نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات سوريه لصبغ الشيب المبكر ومقوية للشعر المتقصف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات طبيعية لصبغ الشيب المبكر فهي تعد الانسب لكل سيدة تعاني من ظهور الشعر الأبيض كونها خالية تماما من الآثار الجانبية مثل الصبغات الكيميائية التي تتسبب في اتلاف الشعر، حيث تتكون الوصفات الطبيعية بمكونات من مطبخك فلا الحاجة لشراء مساحيق باهظة الثمن، واليوم سوف نستعرض معا وصفات تعمل على علاج الشيب ثم نتناول عدد من الخلطات لصبغ الشعر باللون البني والأسود.

خلطات سوريه لصبغ الشيب المبكر

هناك الكثير من الخلطات الطبيعية التي تعمل سريعا في صبغ الشعر الأبيض بعدة ألوان مختلفة منها وصفة الحناء ووصفة الشاي الاسود والقهوة والنسكافية والكاكاو، فكل واحدة من تلك المكونات تعمل بفعالية في صباغة الشيب لمدة طويلة.

فيمكن الحصول على لون بني غامق باستخدام الحناء التي تعد اشهر الوصفات في تغيير لون الشعر للون البني الداكن من خلال إضافة كمية مناسبة من مسحوق الحناء في وعاء ويضاف عليه كمية من الماء الساخن ثم تمزج جيدا حتي تتشكل لديكي عجينة ثم توزع بالتساوي على الشعر مع التدليك لفروة الرأس، وتترك لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالماء البارد، تعتبر وصفة الحناء من الوصفات المقوية والمغذية للشعر.

وصفة الشاي الأسود لصبغ الشيب باللون الأسود

الشاي الأسود يقوم بصباغة الشيب وتحويل لون الشعر الأبيض باللون الاسود اللامع، فمن خلال غلى كمية وتوزيعها على الشعر وبعد مرور ساعة يشطف الشعر بماء فقط.

النسكافية والكاكاو والقهوة لصبغ الشعر الأبيض

تضاف كميات متساوية من المساحيق الثلاثة في وعاء مع اربع أكواب من الماء ثم توضع على النار وبعد الغليان تبرد قليلا ثم تصفي وتطبق على الشعر، وبعد مرور ساعتين يغسل الخليط بخل التفاح.

وصفة لتأخير ظهور الشيب لفترات طويلة مع الكاري

تخلصك وصفة الكاري من ظهور الخصل البيضاء حيث تعتبر وصفة الكاري من الوصفات التي تعمل على تأخير ظهور الشيب، كما تعزز من انبات الشعر الأسود، فقط عليكي تحضير مقلاة واضافة عليها كمية من زيت جوز الهند وتوضع على النار حتي يسخن الزيت، ثم يضاف عليه كمية من أوراق الكاري، ثم تقلب حتي تصبح الأوراق متفحمة معك، بعدها ترفع من على النار ويصفي الزيت ويترك حتي يبرد ثم يوزع على الشعر بالكامل، وبعد مرور ساعتين يغسل الشعر بالماء، ينبغي تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

صباغة الشعر الابيض باللون الاثفر من عصير الليمون

عصير الليمون هو افضى الطرق المتبعة لاخفاء الشيب لفترةطويلة باللون الاصفر، وذلك بفضل خصائص الليمون المتعددة التي تمنحك اخفاء سريع للشعر الأبيض.

المكونات:

كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من احد الزيوت سواء جوز الهند او الزيتون.

الطريقة