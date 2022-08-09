طريقة سهلة وبسيطة لعمل الجبنة المثلثات في المنزل خطوة بخطوة وطعم لذيذ

الجبنة المثلثات من أهم وأفضل أنواع الجبن المحبوبة جدًا لدى الكثير من الناس الكبار والصغار، ويتم تحضيرها في ساندوتشات لذيذة خاصتًا في أوقات المدرسة، وتحتوي الجبنة المثلثات على العديد من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، ويبحث بعض الأمهات عن طريقة عمل الجبنة المثلثات في المنزل توفيرًا لشرائها بشكل دائم من المحلات، والان سوف نعرض طريقة وخطوات التحضير بكل سهولة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل وتحضير الجبنة المثلثات في المنزل

يمكن لكل أم او وربة منزل القيام بعمل وتصنيع الجبن المثلثات المميزة في المنزل بكل سهولة لأفراد أسرتها، وسوف تصبح مثل الجاهزة بل أفضل منها وذلك لضمان طريقة تصنيعها ومكوناتها، وكل ذلك يتم بتكاليف بسيطة فهي لا تحتاج سوى لبعض المكونات المحدودة والغير مكلفة، ويتم تحضير وإعداد الجبن المثلثات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

مكونات الجبن المثلثات

كوب واحد من اللبن الحليب.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق من الجبن الكيري الناعمه.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

ملعقة واحدة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير والاعداد