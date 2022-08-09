طريقة سهلة وبسيطة لعمل الجبنة المثلثات في المنزل خطوة بخطوة وطعم لذيذ

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الجبنة المثلثات من أهم وأفضل أنواع الجبن المحبوبة جدًا لدى الكثير من الناس الكبار والصغار، ويتم تحضيرها في ساندوتشات لذيذة خاصتًا في أوقات المدرسة، وتحتوي الجبنة المثلثات على العديد من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، ويبحث بعض الأمهات عن طريقة عمل الجبنة المثلثات في المنزل توفيرًا لشرائها بشكل دائم من المحلات، والان سوف نعرض طريقة وخطوات التحضير بكل سهولة من خلال هذا المقال.
طريقة عمل وتحضير الجبنة المثلثات في المنزل
يمكن لكل أم او وربة منزل القيام بعمل وتصنيع الجبن المثلثات المميزة في المنزل بكل سهولة لأفراد أسرتها، وسوف تصبح مثل الجاهزة بل أفضل منها وذلك لضمان طريقة تصنيعها ومكوناتها، وكل ذلك يتم بتكاليف بسيطة فهي لا تحتاج سوى لبعض المكونات المحدودة والغير مكلفة، ويتم تحضير وإعداد الجبن المثلثات من خلال اتباع الخطوات الآتية:
مكونات الجبن المثلثات
- كوب واحد من اللبن الحليب.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق من الجبن الكيري الناعمه.
- ثلاث ملاعق من الزبدة.
- ملعقتين من الدقيق الأبيض.
- رشة ملح.
- ملعقة واحدة من الخل الأبيض.
طريقة التحضير والاعداد
- في البداية يتم احضرى الخلاط الكهربائي وذلك حتى يؤدي إلى الحصول على الخليط المطلوب بدون أي تكتلات وبسرعه.
- قومي بعد ذلك بوضع كل المكونات التي تم تحضيرها بداخله.
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس باعلى سرعه الخلاط، حتى يصبح خليط ثقيل القوام.
- أحضري بعد ذلك وعاء مناسب الحجم.
- صبي بداخل الوعاء الخليط الذي قد تم تحضيره.
- ارفعي كل الخليط الذي تم تجهيزه على نار هادئه، مع الاستمرار بالتقليب بإستخدام المضرب اليدوي.
- استمري هكذا حتى يصبح الخليط ذات قوام ثقيل بعض الشيء ويتغير قوامه تمامًا.
- احضري علبة من البلاستيك، ثم أضيفي بداخلها ورق بلاستيك او ادهنيها بالزيت.
- أضيفي الخليط داخل العلبة، ثم تترك العلبة داخل الثلاجة.
- تترك لمدة عدة ساعات وذلك حتى تتماسك الجبن وتصبح مثل القالب.
- يمكن قلب الجبنة بعد ذلك في طبق دائري مناسب الحجم.
- باستخدام السكينة يتم تقطيعها بشكل مثلثات.
- وهكذا أصبحت الجبن المثلثات جاهزة يمكن استخدامها وتناولها في أي وقت.
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