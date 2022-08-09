نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة لتبيض اليدين والرجلين وتقشيرهما بأسهل الوصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك القهوة لتبيض اليدين والرجلين، تساعد القهوة على التخلص من الجلد الميت وإعادة نعومة وحيوية اليدين والرجلين، ومن المتعارف عليه أن اليدين والرجلين يتعرضان باستمرار إلى المياه مما يسبب لهم جفاف الجلد وبالتالي يصبحون ملمسها جاف وخشن، بالإضافة إلى تعرضهم إلى أشعة الشمس خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة بفصل الصيف الذي يسبب اسمرار البشرة واليدين والقدمين و ظهور الكثير من التصبغات الغير مرغوب فيها، لذلك تبحث كل فتاة عن وصفات طبيعية لتعيد جمال يديها وقدميها وتصبح في أفضل صورة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة ومضمونة لتبيض اليدين والقدمين.

ماسك القهوة لتبيض اليدين والرجلين

تعتبر القهوة من المكونات التي لها فوائد كثيرة في تفتيح البشرة والكثير من الأماكن بالجسم، لذا يمكنك معرفة طريقة عمل ماسك القهوة لتبيض اليدين والرجلين من خلال الآتي:

المكونات

ربع كوب من القهوة.

ملعقتين من الحليب.

طريقة الاستخدام

تتمثل طريقة استخدام ماسك القهوة لتفتيح اليدين والقدمين من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به القهوة المطحونة مع الحليب ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.

يتم غسل اليدين جيداً بالماء الدافئ من أجل فتح المسامات.

نضع بعد ذلك الماسك عليهما ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسلها بالماء البارد للتخلص من الماسك تماماً.

يفضل تكرار هذه الوصفة باستمرار للحصول على أفضل النتائج.

وصفة القهوة مع زيت الزيتون لتقشير الجلد الميت

تساعد هذه الوصفة على إزالة طبقة الجلد الميت وإعادة نعومة البشرة واليدين والرجلين.

المكونات

ملعقة من السكر.

مقدار ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من القهوة.

طريقة الاستخدام

تتمثل طريقة استخدام هذه الوصفة كالآتي: