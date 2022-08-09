نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأفضل طريقة تساعد تقشير وتبييض الكوع والركبة بخلطات طبيعية ومكونات متوفرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات من وجود بعض المناطق في الجسم التي تحتوي على بعض الغمقان والاسمرار الملحوظ، وهذا بالتأكيد قد يسبب الانزعاج للكثير منهم والشعور الدائم بالاحراج، وهذه المشكلة يكون الحل المناسب لعلاجها هو استخدام الوصفات الطبيعية السريعة في تأثيرها ومفعولها وتساعد في تفتيح هذه المناطق، وتحقق أفضل نتيجة في وقت قياسي، لذلك جئنا لكم بالفعل بأفضل هذه الوصفات من خلال هذا المقال يمكنكم متابعتنا الآن.

افضل الوصفات الطبيعية للتخلص من اسمرار الاكواع والركبتين

هناك أنواع متعددة من المواد الطبيعية يمكن الاستفادة منها في تفتيح الجسم بشكل كامل وخاصتًا الركبتين والأكواع، وذلك لأنهم من المناطق التي التي يصعب تفتيحها لذلك تحتاج إلى وصفات ذات تأثير قوي وفعال وبدون أي سلبيات أو أضرار ومن أهم هذه المواد المستخدمة مايلي:

وصفة أوراق النعناع لتفتيح الاكواع والركبتين

النعناع يحتوي في تكوينه على زيوت طيارة تساعد بشكل كبير في إنتاج الكولاجين الطبيعي لذلك فهو يساعد في التفتيح الفعال السريع، بدون أي أضرار وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كمية مناسبة من أوراق النعناع.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من المياه.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم وضع النعناع في المياه.

ثم يتم رفعها على النار وتترك حتى تغلي المكونات.

أضيفي بعد ذلك عصير الليمون.

اتركي الخليط حتى يصبح دافيء.

اغمسي بهذا الخليط قطعة من القطن.

ثم يتم بعد ذلك وضع القطنة على الاكواع، أو على الركبتين وتترك لمدة ربع ساعة.

يتم غسل المنطقة بعد ذلك بالماء الدافيء.

لا بد من تكرار تطبيق الخليط على البشرة لمدة يومين أو ثلاثة خلال الأسبوع.

استخدام الزبادي لتبييض الركب والأكواع

الزبادي يحتوي على عنصر اللاكتيك، وهو يحقق أفضل النتيجة في تفتيح جميع مناطق الجسم، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الزبادي.

ملعقتين صغيرتين من الخل الابيض.

طريقة الاستخدام والتطبيق