وصفة قوية لتفتيح البشرة بقوة وبسرعة الصاروخ النتيجة هتبان من الاستعمال الأول وبشرتك هتتغير 180 درجة

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مع دخول فصل الصيف والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بدأ الكثير من الأفراد خاصة السيدات بالبحث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن مكونات طبيعية لصنع وتحضير وصفات فعاله لتفتيح البشرة وتبييضها بسرعة، كما قاموا بالبحث عن آراء خبراء التجميل حول بعض المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في تلك الوصفات، وتعتبر وصفة تفتيح البشرة بالنشا والحمص من أهم الوصفات التي تعمل على تقشير البشرة وتخليصها تماما من الجلد الميت الذي يزيد من اسمرارها، كما أن تلك الوصفة تعمل على تفتيح البشرة حتى ثلاثة مرات أكثر وتمنحها النضارة المطلوبة. وصفة قوية لتفتيح البشرة بقوة (طريقة تحضير ماسك لتفتيح البشرة من الحمص والنشا) أولاً: المكونات الأساسية: تتمثل تلك المكونات في الآتي: عدد ملعقة واحدة فقط من العسل.

عدد ٢ ملعقة من النشا.

عدد ٢ ملعقة من الحمص.

عدد ٣ ملاعق من الزبادي. ثانياً: طريقة التحضير: وبعد شراء جميع تلك المكونات قومي باتباع الخطوات التالية لتحضيرها بنجاح: الخطوة الأولى: قومي بتجهيز مطحنة التوابل حتى تقومي بطحن ملعقتين الحمص بها بشكل جيد وحتى يصبح قوامه ناعم.

الخطوة الثانية: وبعد الانتهاء من تلك الخطوة أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي فيه كلا من النشا والحمص المطحون مسبقاً، ثم قومي بتقليبهم جيداً.

الخطوة الثالثة: وأثناء التقليب أضيفي إليهم الزبادي بشكل تدريجي حتى يصبح قوام الماسك كريمي، ثم أضيفي العسل إلى الخليط أيضاً.

ملحوظة: قومي بإضافة كمية أخرى من الزبادي في حالة إذا احتاج الماسك إليها. ماسك لتفتيح البشرة من الحمص والنشا وبعد الانتهاء من تحضير الماسك بشكل صحيح يجب عليكي الالتزام وتتبع بعض النقاط والخطوات، والتي تتمثل في الآتي: أولاً: في بادئ الأمر يجب عليكي أن تغسلي بشرتك بالغسول الخاص بك، مع تحريك أصابعك بشكل دائري حتى تتفتح المسام.

ثانياً: ثم قومي بتنفيذ أول خطوة في الاستخدام وهي وضع الماسك على بشرتك بشكل كامل، مع الحرص على تحريكه بشكل دائري أيضاً.

ثالثاً: وبعد ذلك قومي بترك الماسك على وجهك لمدة لا تزيد أو تقل عن 20 دقيقة، أو بعد أن يجف تماماً.

رابعاً: وبعد انتهاء المدة قومي بفرك الماسك بشكل خفيف باستخدام راحة اليد، حتى يتساقط كله.

خامساً: وفي النهاية قومي بغسل بشرتك بواسطة الماء الدافئ أولاً وبعدها قومي بغسله بالماء البارد حتى تنغلق المسامات.

ملحوظة: احرصي على تمرير قطعة صغيره من الثلج على وجهك حتى تشعري بالنتائج المرجوة. عمر شويل - جدة وصفة قوية لتفتيح البشرة بقوة وبسرعة الصاروخ النتيجة هتبان من الاستعمال الأول وبشرتك هتتغير 180 درجة - ثقفني

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