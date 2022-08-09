لو ايدك غامقة ومسببالك إحراج.. كل اللى هتحتاجيه مقدار من القهوة ودللي نفسك واستمتعي بيدين افتح درجتين وناعمة كالأطفال

إن مظهر اليدين المجعد والجاف من الأمور السيئة التي تحدث للسيدات نتيجة كثرة غسل الأواني وعدم الإهتمام بمظهر اليدين والحرص على ترطيبهم ، وقد تستعين المرأة بكريمات ومقشرات باهظة الثمن في حين أن كل ما يلزم للحصول على يدين ناعمتين هو الحصول على فنجان من القهوة، حيث أن القهوة معروفة بخصائصها في تفتيح لون البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طرق عمل مقشر لليدين بإستخدام القهوة.

وصفه عمل سكراب القهوة لتقشير اليدين

تبحث جميع النساء عن وصفات تقشير اليدين وتنعيمها، وذلك للحصول على مظهر جميل وزيادة الثقة بالنفس، حيث أن من علامات جمال المرأة هو اليدين الناعمتين، وكثيرا ما تستخدم القهوة في وصفات العنايه بالبشرة، إذ انها تساعد على إزالة الخلايا الميتة الموجودة بالجلد، بالإضافة أنها تساعد في تخلبص الجلد من الجفاف، ولعل من أبرز وصفات القهوة لتنعيم وتفتيح العائدين الآتي:

ماسك تقشير القهوة والسكر

المكونات:

قهوة

سكر

زيت زيتون

طريقه اعداد ماسك القهوة

في إناء نضيف القهوه والسكر وزيت الزيتون، ونخلطهم جيدا، حتي الحصول على خليط متجانس

ناخذ كميه من الخليط وندهن بها اليدين، مع فرك وتدليك اليدين في حركه دائرية.

ناخذ كميه من الخليط وندهن بها اليدين، مع فرك وتدليك اليدين في حركه دائرية. ثم نترك الخليط لمدة حتي يجف

وبعد ذلك نتخلص من الخليط من خلال فركه في حركه دائريه، وبعدها تشطف اليدين بالماء.

نصائح عند عمل ماسك تقشير اليدين

يوجد بعض النصائح التي لابد أخذها في الاعتبار، اذا كنتي ترغبين في الحصول على يدين ناعمتين، وهي:

يجب استخدام كريم مرطب بعد استعمال ماسك القهوة على اليدين.

كما يجب وضع كريم واقي من الشمس على اليدين عند الخروج من المنزل، وذلك بعد عمل الماسك

يجب الحذر من كثرة عمل ماسك القهوة على اليدين تقشير اليدين بالقهوة حيث أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تصبغ اليدين.

فوائد القهوة في العنايه بالبشرة

أن لاستخدام القهوة العديد من الفوائد على البشرة منها: