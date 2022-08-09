للحصول على ابطين ناعمين وفاتحين… إليك السر ملعقة واحدة من مسحوق النشا تخلصك من اسمرار تحت الابطين والأماكن الغامقة في الجسم كله

كثيرًا ما تعاني الفتيات والسيدات من اسمرار الإبطين، و بعض المناطق الموجودة في الجسم، ودومًا ما يراودهم حلم الحصول على ابطين فاتحين دون وجود علامات اسمرار ، وأصبح الآن من الممكن الحصول على ما تحلمين عزيزتي حواء باستخدام بعض المواد الطبيعية والتي لا يمكن أن تخطر على بالك، على الرغم من توافرها في منزلك، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح منطقة تحت الإبطين، وتساعد على تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم.

وصفة النشا المنزلية لتفتيح الإبطين

من العناصر التي أثبتت فاعليتها في تفتيح لون البشرة، هي النشا حيث أن النشا تعمل على ازاله التصرفات الموجودة على الجلد بشكل سريع، كما أنها تعطي نتيجه سريعه مع مداومه استعمال هذه الوصفه، ولعمل الوصفه محتاج الآتي:

ملعقه كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من العسل الابيض

ملعقه كبيرة من كريم بانثينول

ملعقه صغيرة من عصير الليمون

ملعقه صغيرة من زيت الزيتون

طريقه التحضير

في البداية نحضر وعاء ونضع فيه النشا ونضيف إليه كريم البانثينول، ونخلط.

بعدها نضيف العسل وزيت الزيتون، ونقلب الخليط جيدا.

بعدها نضيف العسل وزيت الزيتون، ونقلب الخليط جيدا. في النهاية نضيف عصير الليمون ونخلط المكونات جميعا مع بعضهم البعض جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

استعمال وصفة النشا

يتم دهن منطقة الابط والاماكن الداكنة بالخليط المعد مسبقا.

نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد مرور المدة يتم غسل منطقة الأبط والأماكن الداكنة بالماء.

واخيرًا لابد من وضع كريم مرطب على مكان عمل الماسك على البشرة.

واخيرًا لابد من وضع كريم مرطب على مكان عمل الماسك على البشرة. يمكن تكرار هذه الوصفة لمدة شهر، مرة في الأسبوع.

وصفة النشا والماء لتفتيح الابط

إن تنظف الجلد باستخدام النشا يخلص البشرة من الشوائب لتصبح النتيجة هو الحصول على بشرة نقية ومشرقة، وتقوم بتفتيح الجلد باستخدام النشا كالاتى: المكونات

ماء

نشا

طريقة التحضير