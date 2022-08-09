ألذ وأحلي طريقة لعمل ايس كريم الفراولة في المنزل خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم زي المحلات

الفراولة فاكهة لذيذة تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم، وكثير من الناس تفصل تناول الفراولة كعصير مميز أو تناول ايس كريم الفراولة الطبيعي خاصتًا في فصل الصيف، لذلك مع ارتفاع حرارة الجو يزداد البحث من الكثير من الأمهات عن كيفية عمل ايس كريم الفراولة في المنزل بكل سهولة ومن خلال متابعتكم لنا الآن سوف نتعرف على خطوات التحضير.

طريقة عمل ايس كريم الفراولة

من أكثر النكهات المفضلة لدى الكثير من الناس هو ايس كريم الفراولة الطبيعية، فهو يتميز بطعمه الرائع ولونه المميز ومن الممكن أن تقوم كل أم لتجهيزها في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

مكونات الايس كريم

ربع كيلو من الفراولة المقطعة.

٢كوب من كريمة الخفق.

كوب كبير من السكر.

نصف كوب من اللبن الحليب.

نصف ملعقة من نكهة الفراولة المصرح بها.

طريقة التحضير