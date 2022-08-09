نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأحلي طريقة لعمل ايس كريم الفراولة في المنزل خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم زي المحلات في المقال التالي
الفراولة فاكهة لذيذة تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم، وكثير من الناس تفصل تناول الفراولة كعصير مميز أو تناول ايس كريم الفراولة الطبيعي خاصتًا في فصل الصيف، لذلك مع ارتفاع حرارة الجو يزداد البحث من الكثير من الأمهات عن كيفية عمل ايس كريم الفراولة في المنزل بكل سهولة ومن خلال متابعتكم لنا الآن سوف نتعرف على خطوات التحضير.
طريقة عمل ايس كريم الفراولة
من أكثر النكهات المفضلة لدى الكثير من الناس هو ايس كريم الفراولة الطبيعية، فهو يتميز بطعمه الرائع ولونه المميز ومن الممكن أن تقوم كل أم لتجهيزها في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
مكونات الايس كريم
- ربع كيلو من الفراولة المقطعة.
- ٢كوب من كريمة الخفق.
- كوب كبير من السكر.
- نصف كوب من اللبن الحليب.
- نصف ملعقة من نكهة الفراولة المصرح بها.
طريقة التحضير
- في البداية قومي بتجهيز الفراولة وتنظيفها جيدًا، ويفضل أن تكون طازجة.
- ضعي الفراولة في الفريزر لمدة ساعتين.
- احضري الكبة الكهربائية.
- أضيفي بها الفراولة، واخلطي حتى يتم تقطيع الفراولة قطع صغيرة جدًا تصبح مثل العجينة.
- يتم تسخين اللبن الحليب حتى الغليان.
- بعد ذلك ارفعي اللبن من النار، ويفضل أن يكون كامل الدسم.
- اتركي اللبن حتى يبرد، ثم قومي بوضع اللبن داخل الثلاجة.
- أضيفي إليه الكريمة، وبودرة نكهة الفراولة.
- استخدمي المضرب وعلى أعلى سرعة، وقومي بالخفق بشكل مستمر حتى يصبح القوام كثيف وثقيل، وبالطبع يتغير لونه إلى الأحمر الفاتح.
- أضيفي إليه السكر البودرة واعيدي الخلط مرة أخرى وذلك للتأكد من إذابة السكر تمامًا مع المكونات.
- أضيفي الآن الفراولة المثلجة، واعيدي خلط كل المكونات مع بعضها بالمضرب الكهربائي أو الخلاط حتى تصبح مثل الكريمة الكثيفة.
- يتم وضع كل الخليط في علبة محكمة الغلق أو يتم توزيعها في كاسات الخاصة بالأيس كريم.
- بعد ذلك تدخل العلبة أو الكاسات داخل الفريزر لمدة لا تقل عن ٦ ساعات، وذلك حتى يصبح الآيس كريم مثلج ويتم تقديمه مع تزينه لقطع الفراولة أو صوص الفراولة أو قطع الفواكه المختلفة وتناوله وسوف ينال إعجاب الجميع.
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