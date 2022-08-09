العمر مجرد رقم.. القرنفل للتخلص من الشيب نهائياً واقضي على الشعر الأبيض للأبد بطرق طبيعة 100%

القرنفل للتخلص من الشيب هو إحدى العناوين التي تزايد البحث عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة باعتباره إحدى المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير ولحسن الحظ هناك العديد من المواد الطبيعية القادرة على التخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي وأهمها القرنفل الذي يتمتع بمفعول السحر في القضاء على الشعر الأبيض كما يحفز عودة الشعر إلى لونه الطبيعي في أسرع وقت.

القرنفل للتخلص من الشيب

أكد خبراء العناية بالشعر على أن القرنفل مكون سحري يقضي على مشكلة الشيب نهائيًا لذا تعددت الوصفات والخلطات الطبيعية التي يمكن اتباعها للقضاء على الشيب.

خلطة زيت القرنفل وزيت جوز الهند

يتميز هذا الخليط الرائع بنتائجه المذهلة من اول استعمال وذلك من خلال إتباع التالي:

المكونات

½ كوب من زيت جوز الهند.

مقدار ربع كوب من زيت القرنفل.

الطريقة

في البداية ينبغي تنظيف الشعر جيدًا لضمان الحصول على النتيجة المرضية.

بعد ذلك نضع مقدار كل من زيت القرنفل وزيت جوز الهند في وعاء عميق وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

ثم يوزع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف مع التركيز على مناطق الشيب.

بعد ذلك يتم تدليك الشعر جيدًا لمدة 10 دقائق ثم يترك لمدة ساعتين.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من بقايا الخليط نهائيًا.

بعد ذلك يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لضمان الحصول على النتيجة المرجوة في أسرع وقت.

خلطة المرمرية البيضاء والقرنفل

يقضي هذا الخليط الجبار على الشعر الأبيض بشكل نهائي، لتطبيق هذه الوصفة ينبغي إتباع ما يلي:

المكونات

3 ملاعق من المرمرية البيضاء.

ملعقتان من القرنفل.

مقدار من الماء.

الطريقة

في البداية يتم طحن كل من المرمرية والقرنفل باستخدام مطحنة الطعام.

بعد ذلك نخلط مقدار المرمية مع الماء في وعاء عميق حتى تتجانس المكونات مع بعضها تمامًا.

ثم يرفع الوعاء على نار هادئة لمدة 10 دقائق ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا.

بعد ذلك نضع مقدار القرنفل إلى الخليط السابق ويفضل وضعه في الخلاط الكهربائي لضمان الحصول على خليط كريمي ناعم سهل الفرد.

ثم يوزع الخليط على الشعر مع التأكد من تغطية الشعر كله بهذا الخليط ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يتشربه الشعر.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ مع تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لضمان التخلص من الشيب.

في نهاية مقال القرنفل للتخلص من الشيب حيث تم التعرف على العديد من الخلطات الطبيعية القادرة على التخلص من هذه المشكلة المزعجة بشكل نهائي باستخدام القرنفل سواء عن طريقة خلط زيت القرنفل مع زيت جوز الهند أو من خلال عمل خليط رائع من القرنفل والمرمريه البيضاء.