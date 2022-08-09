سر الوصفة الخارقة.. خلطة سريعة لتنعيم الشعر كالحرير من أول مرة ودعي البروتين وكريمات الفرد

هذه خلطة سريعة لتنعيم الشعر، والمعنى من هذا المصطلح أنها تظهر نتائجها من الاستعمال الأول لها، وهذا على غير عادة خلطات كثيرة تقدم نتائجها بعد محاولات كثيرة، فيمكن أن نقول على خلطة اليوم هي خلطة الأزمات السريعة، فيمكنك القيام بها بدلًا من استخدام مجفف الهواء، أو مكواة الشعر، وسوف تحصلين على نتيجة أفضل، حيث أنك ستتفيدين من النتيجة، ولن تضطري لأن تضري شعرك بتأثير الحرارة عليها.

خلطة سريعة لتنعيم الشعر

الآن أصبحت الحاجة إلى المواد الكيميائية منعدمة خاصة في علاج الشعر، حيث أن الفتيات الآن أصبحن يعرفن جيدًا القيمة الخاصة بالوصفات المنزلية، حيث أنها تعطيهم الفائدة المرضية حتى، ولو على مدى بعيد قليلًا، ولكنها نتائج مستمرة على عكس المنتجات الكيميائية، فهي تضر الشعر بالإضافة إلى كونها نتائجها تزول بمجرد وقف الاستخدام، ولذلك جربن يا فتيات وصفة اليوم، ولن تندمن على الإطلاق.

المكونات

بياض 3 بيضات.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الحليب.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في البداية نحتاج إلى وجود أيًا من هاذين الاختيارين، إما الخلاط الكهربائي أو مضرب البيض الكهربائي، ويفضل الاختيار الأخير، حيث أن نتيجته أسرع.

ومن ثم نضع البياض، ونستمر في خفقه، فسنلاحظ أننا حصلنا على رغوة كثيفة تشبه قوام الكريم شانتيه تمامًا، وهذا ما نحتاجه بالضبط نتركه في نفس الوعاء، ونضيف إليه العسل، ونستمر في الخفق.

ونضيف بقية المكونات الواحدة تلو الأخرى، حتى يصبح لدينا ماسك متكامل الفائدة.

نغسل الشعر باستخدام الشامبو، ويفضل استخدام الماء الدافئ عند غسل الشعر، لتكون مسامات فروة الرأس جاهزة لتلقي فوائد الماسك.

نجفف الشعر جيدًا، ومن ثم نفرد الماسك عليه بالتساوي، ونقوم بلف الشعر، ونقوم بارتداء البونيه الخاص بالاستحمام، هذا الأمر سيوفر قدر من الحرارة للشعر، ولكن حرارة صحية.

وبعدها انقضاء مدة ساعتين على وضعنا للماسك نقوم بشطفه جيدًا باستخدام الماء الفاتر، ومن ثم نستخدم الشامبو.

ونكرره مرتين في الأسبوع ففي التكرار نتيجة أروع في كل مرة.

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