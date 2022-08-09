تفتيح اليدين الفوري كبياض الثلج في ربع ساعة فقط لن تصدقي النتيجة المذهلة

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عمر شويل - جدة تفتيح اليدين الفوري، نعلم جيدًا أن كافة النساء يقومون بالعناية ببشرتهم بشكل دائم، وذلك من أجل الحفاظ على بشرتهم من أن تصاب بأي مشاكل تضر بها، حيث أن العوامل البيئية، وكذلك التغيرات في الطقس، تؤدي إلى نتائج غير مرضية، ليس هذا فحسب بل أن التعرض للأشعة الفوق بنفسجية التي تنتج من أشعة الشمس، قد يصيب البشرة بشكل بالغ، فيجعل لونها داكن، ويؤثر على طبيعة الجلد، ونجد أن من أكثر المناطق التي تتأثر بذلك، هي منطقة اليدين، وذلك لأنها أكثر المناطق تعرضًا لكافة هذه العوامل.

تفتيح اليدين الفوري

ومن أجل حماية اليدين يتطلب الأمر خلطة مكونة من مكونات طبيعة تستطيع أن تتغلب على اللون الداكن الذي قد أصاب اليدين، هذه الخلطات التي سوف نخبركم بها، سوف تساعدكم في عملية تفتيح أيديكم بشكل كبير، بل أنها سوف تساعد في تغذية البشرة، هذا بفضل المكونات الطبيعية، ونصحكم ألا تستخدموا المستحضرات الجاهزة غير معروفة الهوية، لكونها تضر أكثر ما تفييد، حيث أنها تتكون من مواد كيميائية ضارة.

تفتيح اليدين بسرعة

المكونات

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

نصف ليمونة معصورة.

ربع كوب من لبن الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء صغير، نقوم بوضع كمية النشا التي لدينا، ثم نضيف إليه لبن الزبادي، وعصير الليمون، ثم نقوم بخلطهم بشكل جيد، حتى يتجانسوا، ويمتزجوا.

بعد أن ننتهي من الخلط، نقوم بوضع هذا الخليط على اليدين، وعلينا أن نحرص على أن يغطي الخليط، منطقة اليدين كاملة، ثم نترك هذا الخليط لمدة لا تتعدى النصف ساعة.

بعد أن يمر الوقت المحدد نقوم بالتخلص من هذا الخليط، وذلك عن طريقة قيامنا بفرك اليدين ولكن بشكل دائري.

بعد الانتهاء من الفرك، نقوم بشطف اليدين بواسطة الماء الفاتر مع الصابون، وعلينا أن نستخدم هذه الخلطة بشكل يومي متكرر.

خلطة سحرية لتبيض اليدين

المكونات

ملعقة واحد كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

في إناء فارغ نقوم بوضع المكونات التي لدينا، ثم نقوم بخلطها بشكل جيد.

نقوم بوضع هذا الخليط على اليدين ونتركه حتى يتماسك تمامًا.

بعد أن يتماسك نقوم بفركه، حيث أنه يقوم بتقشير الجلد، فيزيل كافة الجلد الميت.

كما أنا سوف يساعد تفتيح اليدين مثل الثلج، ثم نشطف اليدين، ونكرر هذه الوصفة يوميًا.

في نهاية هذا المقال، نتمنى أن تكون حصلتي عزيزتي على المعلومات الكافية، التي تمكنك من القيام بتحضير أفضل وصفة من أجل تفتيح اليدين الفوري، ولا تنسوا أن تشاركونا رأيكم.