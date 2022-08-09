سر الدقة والتحبيشة الأصلية.. الفول بالخلطة السحرية على طريقة عربيات الشارع كهرمان وزبدة والطعم خرافي

تزايد البحث عن الفول بالخلطة السحرية باعتباره من الأطباق الشعبية الاقتصادية اللذيذة وهو مكون أساسي في الإفطار لا يمكن الاستغناء عنه، الفول من الأطباق الرئيسية المميزة المفيدة للجسم حيث يمد الجسم بالفيتامينات والبروتينات والأحماض الأمينية اللازمة في تصنيع الهرمونات إضافة إلى غناه بالألياف الغذائية المفيدة والأملاح الهامة مثل الفسفور والنحاس.

الفول بالخلطة السحرية

الفول إحدى الأطباق الشعبية الشهيرة في معظم البلدان العربية خاصة مصر والشام والغنية بالمكونات الرائعة التي تعطي مذاق مميز لا مثيل له، للحصول على سر التتبيلة الخطيرة للفول ينبغي إتباع التالي:

المكونات

فول.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

3 فصوص من الثوم المفروم.

عدد حبة واحدة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

مقدار 3 ملاعق من الزيت.

ملعقة واحدة من الصلصة.

½ ملعقة من الكمون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة كزبرة جافة.

القليل من الماء.

4 ملاعق طحينة.

ملعقة واحدة من الخل الأبيض.

عصير ليمونة واحدة.

نصف علبة زبادي.

زيت زيتون.

طريقة عمل خلطة فول العربيات

نسخن الزيت في مقلاة على النار ونضيف البصل المفروم والثوم مع التقليب جيدًا.

نشوح هذا الخليط حتى يتحول إلى اللون الذهبي الجميل.

نضيف الطماطم المقطعة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود.

نضع الفول على الخليط السابق وإضافة القليل من الماء إذا تتطلب الأمر مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب.

لتعزيز نكهة الفول يضاف مقدار من الكمون والكزبرة الجافة ويقلب الخليط جيدًا حتى تمتزج النكهات.

لتحضير تحبيشة الفول الخطيرة ينبغي خلط كل من الطحينة والخل والليمون والزبادي مع بعضها جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

يضاف مزيج الطحينة والزبادي على الفول مع التقليب جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها تمامًا.

نصب الخليط في أطباق التقديم مع وضع قطرات من زيت الزيتون على وجه الطبق لإضافة لمعة مميزة ويزين بشرائح الليمون الطازج ويقدم مع الخبز وطبق مخلل مشكل.

وبهذا يكون قد تم التعرف على الفول بالخلطة السحرية مع ذكر سر تتبيلة الفول الرهيبة وعرض كافة التكات والإضافات التي تمكن ربة المنزل من إعداد طبق فول مميز يشبه الفول الجاهز بمكونات اقتصادية سهلة بسيطة وخطوات سهلة ونتائج مذهلة.