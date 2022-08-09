أفضل خلطة لتقشير البشرة بمكونات موجودة في منزلك

مقشر طبيعي للبشرة، إن طبيعة أي بشرة، حتى ولو كانت بشرة دهنية، فإنها تتأثر بشكل كبير بفضل كافة العوامل البيئية التي نتعرض لها عند الخروج للمنزل، مما يجعلنا نضع روتين يومي من أجل أن نحافظ على بشرتنا، حيث أن العناية المستمرة بالبشرة سوف تجنبنا الكثير من المشاكل التي قد تصيب بشرتنا، وذلك لأن البشرة هي عنوان جمال كافة النساء، فمن المحتم على كل النساء، أن يعتنوا ببشرتهم بشكل يومي، ومن ضمن هذا الروتين اليومي تقشير البشرة.

مقشر طبيعي للبشرة

هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نفضل استخدام المقشر الطبيعي بدلًا من استخدام المقشرات الصناعية التي تباع في الأسواق، ويرجع السبب إلى أن المقشر الطبيعي، الذي يتكون من مكونات طبيعة، يستطيع أن يقشر البشرة ويزيل كافة الجلد الميت، بل ويغذي البشرة بشكل كبير، بعكس المقشرات الصناعية التي تتكون من مواد ضارة على البشرة، فلا يمكنها أن تغذي البشرة، بل تضرها، ومن ناحية أخرى علينا أن نخبركم أن هناك بعض المنتجات التي تون جيدة للبشرة، ولكن ثمنها يكون باهظ إلى حد بعيد.

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة كبيرة ونصف من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء فارغ نقوم بوضع مسحوق القهوة الذي ليدنا، ثم نضيف إليه كمية السكر، ونقوم بخلطهم سويًا حتى يمتزجوا.

نقوم بعد ذلك بإضافة زيت جوز الهند، ونعيد الخلط مرة أخرى، حتى يتكون لدينا خليط متجانس، ومتماسك.

في علبة من الزجاج تكون معقمة، نقوم بوضع هذا الخليط بها، ونضعها في الثلاجة.

نقوم بتطبيق هذا المقشر على البشرة، ونتركه على البشرة لمدة لا تتعدى 5 دقائق، ثم نقوم بفركه بشكل دائري.

ثم نقوم بشطف وجهنا بواسطة الماء الفاتر، وعلينا أن نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وسوف تحصلون على نتائج مبهرة.

في ختام هذا المقال نكون قد أودعناكم أفضل الخلطات التي يمكنكم تحضيرها والتي تعتبر أفضل مقشر طبيعي للبشرة، حيث تساعدكم في عملية تعزيز الدورة الدموية، وتعيد بشرتكم لرونقها كما كانت وأفضل