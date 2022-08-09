كيكة الرواني الأصلية.. كيكة البسبوسة على طريقة الحلواني هشة ولذيذة أخف من الكيكة وأحلى من البسبوسة

تتسائل ربات البيوت عن طريقة إعداد كيكة البسبوسة باعتبارها إحدى الحلويات الرائعة التي يفضلها الجميع سواء الكبار أو الصغار حيث يفضل تناولها كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة نظرًا لما تتمتع به من مذاق فريد مميز يجمع بين طعم وطراوة الكيكة ومذاق البسبوسة المميز لذا يرغب الكثيرون في معرفة طريقة إعدادها بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

كيكة البسبوسة

هي إحدى الحلويات المبتكرة التي تجمع بين طعم البسبوسة الرائع وقوام الكيكة الهش، يمكن تحضير هذه الوصفة الرائعة في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

2 كوب سميد.

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الزبادي.

مقدار كوب ونصف من السكر.

عدد كوب واحد من الزيت.

لبن بمقدار كوب واحد.

½ كوب جوز هند.

القليل من الخل الأبيض.

2 بيضة.

باكو من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

رشة ملح.

شربات.

جوز هند للتزيين.

طريقة عمل كيكة الرواني الهشة

نضع المكونات الجافة المتمثلة في الدقيق الأبيض والسميد والملح والبيكنج بودر وجوز الهند في وعاء عميق وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتداخل وتمتزج تمامًا.

يخلط مقدار كل من الزبادي والبيض واللبن والسكر والفانيليا والخل الأبيض والزيت في وعاء آخر حتى تتداخل المكونات جيدًا ويتحول الخليط إلى قوام كريمي ناعم.

إضافة المكونات الجافة على المكونات السائلة بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يمتزجان تمامًا وتتحول إلى قوام كريمي متجانس.

نصب الخليط في صينية مبطنة ومدهونة بالزيت لتجنب الالتصاق.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مع مراعاة تسخين الفرن مسبقًا للحصول على النتيجة المطلوبة.

إخراجها من الفرن بعد التأكد من نضجها تمامًا ثم نسقي الكيكة بالشربات وتزين بالقليل من جوز الهند وتترك حتى تبرد تمامًا ثم تقطع وتقدم في أطباق التقديم مع كوب من الشاي أو القهوة أو العصير.

في نهاية مقال كيكة البسبوسة حيث تم التعرف على المقادير المضبوطة لإعداد هذه الحلوى المميزة مع توضيح خطوات إعدادها بالتفصيل حتى تتمكن ربة المنزل من إعدادها بطريقة اقتصادية سهلة ونتيجة مضمونة تذهل الجميع.