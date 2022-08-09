نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة بلون القشطة.. كريم جليسوليد لتفتيح اليدين وإزالة البقع واسمرار عقل الأصابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن اليدين من أهم علامات الجمال في المرأة فهي تحتاج إلى الاهتمام المستمر خاصة عند التعرض للشمس باستمرار التي تجعلها تتعرض للاسمرار وهنا يتم البحث عن طريقة استخدام كريم جليسوليد لتفتيح اليدين نظرًا للكثير من الفوائد الموجودة فيه، ولأنه يعتبر من أفضل أنواع كريمات الترطيب وينصح به خبراء التجميل.

كريم جليسوليد لتفتيح اليدين

يعمل كريم جليسوليد على إعطاء الجلد النعومة والترطيب الكامل الذي يحتاجه، وإضافته لبعض المواد الطبيعية تجعله يعمل على تفتيح الجلد وذلك كالآتي:

وصفة الجليسوليد والنشا

نظرًا لأن النشا تحتوي على فيتامين A والكثير من المعادن التي تعمل على تفتيح الجلد بشكل كبير يتم استخدام الخليط في التفتيح وذلك كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من كريم جليسوليد.

4 ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

3 ملاعق كبيرة من عصير ماء الورد الطبيعي.

ملعقة صغيرة واحدة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

نضع جميع المكونات مع بعضها ونقلبها جيدًا حتى تتداخل مع بعضها.

نغسل اليدين بالغسول جيدًا للتخلص من آثار الكريمات القديمة.

يتم وضع الخليط على اليدين وفركه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

يترك الخليط على اليدين لمدة نصف ساعة وبعدها يتم غسله بالماء الفاتر للتخلص من الخليط تمامًا.

يمكن استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج فعالة.

وصفة الجليسوليد والعسل

يستخدم العسل في الكثير من الوصفات الطبيعية المستخدمة في التفتيح لما له نتائج مذهلة في التفتيح وإضافته إلى كريم جليسوليد يعطي نتائج مبهرة.

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة واحدة من كريم جليسوليد.

ملعقة صغيرة واحدة من ماء الورد.

طريقة التطبيق

يتم وضع المكونات على بعضها وتقليبها جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي.

يتم فرد الخليط على اليدين بالكامل ويفضل ارتداء قفازات للحفاظ على درجة امتصاص البشرة للخليط.

يترك الخليط على البشرة فترة لا تقل عن نصف ساعة.

تغسل اليدين بالماء للتخلص من الخليط، ويفضل استخدام الوصفة مرتين اسبوعيًا لتحقيق نتائج فعالة.

في نهاية مقال كريم جليسوليد لتفتيح اليدين ذكرنا بعض المواد الطبيعية التي يمكن إضافتها للكريم لتحقيق نتائج فعالة للتفتيح والتخلص من البقع الداكنة واسمرار اليدين، لكن لابد من الاستمرار على استخدام هذه الوصفات بشكل صحيح.