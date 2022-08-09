نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتي عروسة.. طريقة الحمام المغربي الأصلية بكل تكات صالونات التجميل لن تصدقي كمية الجلد الميت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحمام المغربي الأصلية، الكثير من الفتيات المقبلين على الزواج نجدهم يقومون بعمل الحمام المغربي، والذي عرف في بداية الأمر لدى الشعب المغربي، ثم ذاع صيته في جميع الدول العربية، حيث أن هذا الحمام يساعد على تنظيف الجسم كامل بشكل عميق، وذلك بفضل عملية التقشير التي يقوم بها والتي تخلص الجسم من كافة الجلد الميت الذي يجعل الجسم باهت، وبع إزالته يظهر الجسم بشكل جمالي خلاب،

طريقة الحمام المغربي الأصلية

يعد الحمام المغربي من أكثر الأشياء التي تحب كل فتاة أن تقوم بها، والذي يتم من خلال خلطة مغربية خاصة، تعمل على تنظيف الجسد بشكل عظيم، مما يجعل كافة الفتيات يريدون أن يقوموا بهذا الحمام في المنزل بدلًا من الذهاب بعض الأماكن المتخصصة في هذا المجال، وفي هذا المقال سوف نخبركم بكيفية القيام بهذا الحمام، وستجدون الطريقة سهلة تمامًا وبسيطة.

المكونات

عندما نخبركم بمكونات ذلك الحمام، فيجب عليكم أن تلتزمون بأن تحضروا كافة المكونات بنفس الكميات التي سنذكرها، وذلك من أجل إنجاح تلك العملية، وتكون تجربة مفيدة لكم بشكل كبير.

كوب واحد من الصابون المغربي الأسود.

قطعة لوف مغربي.

كوب من غسول الطين المغربي.

نصف كوب من ماء الورد.

نصف كوب من زيت الأركان.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية علينا أن نأخذ حمام بخار، وذلك لكونه يساعد في عملية تفتيح مسام الجلد بشكل كبير، فيجب أن نظل بحمام البخل لمدة لا تتعدى الربع ساعة.

بعد الانتهاء من الحمام المغربي، نقوم بغسل الجسم بواسطة الماء الفاتر، ثم نقوم بوضع الصابون المغربي على الجسم، مع العلم أن عملية فرد هذا الصابون على الجسم تأخذ الشكل الدائري.

نترك هذا الصابون على الجسم لمدة 5 دقائق فقط، ثم نقوم باستخدام اللوفة المغربية من أجل فرك الجسم بشكل كامل، وأيضًا يجب أن نقوم بالفرك بشكل دائري.

بعد الانتهاء من فرك الجسم، نقوم بغسيل الجسم بالماء الدافئ، حتى نتخلص تمامًا من الصابون.

نقوم بخلط ماء الورد الذي لينا، مع الطين، ونضيف إليهم زيت الأركان وعصير الليمون، ونمزجهم جيدًا، ونضيف إليهم بعض الزبادي.

نقوم بخلط ماء الورد الذي لينا، مع الطين، ونضيف إليهم زيت الأركان وعصير الليمون، ونمزجهم جيدًا، ونضيف إليهم بعض الزبادي. نقوم بوضع هذا الخليط على سائر الجسم، ونتركه عليه بحد أقصى 5 دقائق، ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر مرة أخرى.

في نهاية هذا المقال، نتمنى من الله عز وجل أن نكون وفقنا في أن نقدم لكم كافة المعلومات التي سوف تمكنكم من معرفة طريقة الحمام المغربي الأصلية، ومن خلالها سوف تصبح أجسامكم مضيئة.