نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك لسواد عقل الاصابع لأيادي بيضاء من أول مرة بمكونات منزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن اسمرار عقل الاصابع من المشكلات التي تواجه كثير من الناس، ودائمًا ما لا يجدون حل سريع لها، نظرًا لأنها تزعجهم بصورة كبيرة، ويعود سببها إلى الفرك الزائد عن الحد للأصابع، والغسل الزائد لها، والإفراط في تعرضها للماء الساخن، فالأبحاث الطبية أكدت بأن هناك أثر من ماسك لسواد عقل الاصابع بمكونات طبيعية بسيطة يغني عن استخدام المكونات الكيميائية، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه.

ماسك لسواد عقل الاصابع

إليكم أبرز الماسكات الطبيعية لحل مشكلة اسمرار عقل الاصابع بالصورة التالية:

ماسك الجلسرين والزيوت الطبيعية

كي نستفاد من ذلك الماسك بالشكل الأمثل، فعلينا الالتزام بالآتي ذكره:

المكونات

ملعقتان من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت جنين القمح.

خطوات التحضير

نقوم في بداية الأمر بإحضار إناء صغير ونضع بداخله كافة المكونات، وذلك مع خلطهم باستمرار، حتى نتأكد من تجانسهم.

وبعدها نقوم بتدليك عقل الأصابع جيدًا بهذا الخليط.

ويتم وضع قفازات على عقل الأصابع، ويترك الخليط عليها لفترة تقدر بحوالي ساعة.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطفها جيدً بالماء ويتم فركها برفق عن طريق استعمال ليفة ناعمة.

وبعد ذلك نقوم بتجفيفها، ووضع كريم مرطب عليها، حتى نعطيها درجة الترطيب المطلوبة.

ماسك الزبادي وعصير الليمون

إن هذا الماسك لديه عامل السحر في تفتيح البشرة وإزالة أي بقع داكنة بها، وإليكم طريقة إعداده بالشكل الآتي:

المكونات

كمية بسيطة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بخلط الزبادي مع عصير الليمون جيدًا.

ومن بعدها نقوم بتدليك الأصابع المراد تفتيحها بهذا الخليط.

ويترك الخليط على عقل الاصابع لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطفها بالماء الفاتر، ويتم وضع كريم ترطيب عليها بعد انهاء تلك الطريقة.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة اسمرار عقل الاصابع، وذلك بعد عرضنا لأكثر من ماسك لسواد عقل الاصابع بمكونات طبيعية، فكل ما علينا القيام بوضع الماسك 4 مرات خلال الأسبوع، وسنلاحظ بأننا تخلصنا نهائيًا من اسمرار عقل الأصابع في وقت بسيط.