مزيل عرق طبيعي يدوم لاكثر من 24 ساعة ويفتح الابطين بمكونات بسيطة من منزلك

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عمر شويل - جدة مزيل عرق طبيعي وهو إحدى العناوين الأكثر تداولًا على محركات البحث خلال الآونة الأخيرة تزامنًا مع دخول فصل الصيف والارتفاع الشديد في الحرارة، يعاني الكثيرون من مشكلة العرق المزعجة التي تسبب الضيق والحرج الأمر الذي يدفع البعض إلى عمل مزيلات عرق بمكونات طبيعية بسيطة متوفرة في المنزل بدلًا من مزيلات العرق الجاهزة التي تسبب مشاكل كثيرة.

مزيل عرق طبيعي

العرق الزائد من المشاكل المزعجة التي يواجهها البعض، هناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي يمكن تطبيقها لإعداد مزيل طبيعي في المنزل بتكلفة بسيطة.

مزيل عرق طبيعي يدوم لاكثر من 24 ساعة ويفتح الابطين

تتمثل في عمل مزيل باستخدام الشبه والمسك ويمكن تطبيق هذه الوصفة من خلال إتباع التالي:

المكونات

كمية مناسبة من الشبه المطحونة.

القليل من المسك.

2 ملعقة من بودرة التلك.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتداخل مع بعضها البعض.

يفضل الاحتفاظ بهذا الخليط في وعاء محكم الغلق لحين استخدامه.

يستخدم يوميًا عقب الاستحمام مباشرة ويفضل وضعه بقطعة من القطن.

طريقة عمل مزيل عرق كريمي

يفضل البعض إتباع هذه الطريقة حيث تدوم فعاليتها لساعات طويلة، لإعداد هذه الوصفة ينبغي إتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

مقدار 3 ملاعق من صودا الخبز.

قطرات من أي زيت عطري مفضل مثل اللافندر أو الياسمين.

الطريقة

في البداية نقوم بإضافة زبدة الشيا إلى زيت جوز الهند في وعاء عميق.

يفضل إذابة الخليط السابق في حمام مائي مع التأكد من إذابة الخليط جيدًا.

تضاف صودا الخبز إلى خليط زبدة الشيا وجوز الهند وتقلب المكونات جيدًا حتى تتداخل مع بعضها تمامًا.

نضيف قطرات من أي زيت عطري ويحرك المزيج جيدًا.

نضع المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك.

لضمان سهولة الاستخدام يفضل وضع الخليط في عبوة مزيل عرق قديمة لحين استخدامه.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة إعداد مزيل عرق طبيعي والذي لا غنى عن استخدامه يوميًا خاصة في فصل الصيف حيث تم توضيح مكونات وخطوات إعداده بالتفصيل سواء باستخدام الشبه والمسك أو عن طريق الاستعانة بزبدة الشيا وجوز الهند.