تخلصي من التجاعيد بملعقة من الفازلين والنشا وتمتعي ببشرة بيضاء طول العمر

الفازلين والنشا من المواد الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة، كما يعمل على إزالة التجاعيد التي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً، وهو رائع في تقشير الجلد الميت والخلايا المسببة للاسمرار، ومكونات الماسك سهلة وبسيطة ولا يخلو بيت منها، وهى أمنة تماماً على البشرة ولا تسبب أعراض جانباً، وطريقة تحضير الكريم بسيطة ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الفازلين والنشا لتبييض البشرة بكل سهولة.

مكونات عمل ماسك الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل الماسك بكل سهولة وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الفازلين والنشا الرهيب لتبييض البشرة بكل سهولة وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة كل يوم قبل النوم ويترك حتى الصباح ويتم غسله بالماء الفاتر. يفضل وضع الماسك على البشرة كل يوم قبل النوم حتى نحصل على بشرة جميلة ونضرة طول العمر.

فوائد ماسك الفازلين والنشا للبشرة

توجد العديد من الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها لماسك سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-