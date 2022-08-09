نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من التجاعيد بملعقة من الفازلين والنشا وتمتعي ببشرة بيضاء طول العمر في المقال التالي
الفازلين والنشا من المواد الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة، كما يعمل على إزالة التجاعيد التي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً، وهو رائع في تقشير الجلد الميت والخلايا المسببة للاسمرار، ومكونات الماسك سهلة وبسيطة ولا يخلو بيت منها، وهى أمنة تماماً على البشرة ولا تسبب أعراض جانباً، وطريقة تحضير الكريم بسيطة ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الفازلين والنشا لتبييض البشرة بكل سهولة.
مكونات عمل ماسك الفازلين والنشا لتفتيح البشرة
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل الماسك بكل سهولة وهى كما يلي:-
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الفازلين والنشا الرهيب لتبييض البشرة بكل سهولة وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تمتزج المكونات جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة كل يوم قبل النوم ويترك حتى الصباح ويتم غسله بالماء الفاتر.
- يفضل وضع الماسك على البشرة كل يوم قبل النوم حتى نحصل على بشرة جميلة ونضرة طول العمر.
فوائد ماسك الفازلين والنشا للبشرة
توجد العديد من الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها لماسك سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يساعد الماسك على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً.
- كما يعمل على تبييض البشرة ومنحها النضارة والحيوية في أسرع وقت.
- يساعد على تقشير الجلد الميت ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن أثار الحروق وأشعة الشمس الضارة.
- كما يساعد على توحيد لون البشرة وإعادة لونها الطبيعي إليها مرة أخرى مما يجعل البشرة أكثر إشراق وحيوية.
- كما يعمل على إزالة الحبوب والبثور السوداء المزعجة التي تظهر على الوجه فتشوه مظهره.
- يمكن استخدامه كمرطب طبيعي رائع لحماية البشرة من الجفاف والتشققات الجلدية.
- يمنح البشرة التغذية الكاملة بفضل احتوائه على بعض المواد الطبيعية التي تعمل على شد البشرة.
- كما يساعد على تبييض المناطق الداكنة بالجسم ويعطي للجسم رائحة جميلة ويزيل الروائح الكريهة.
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