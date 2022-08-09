نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع للريجيم في المقال التالي

خبز الشوفان المشبع للريجيم، خبز الشوفان من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها لمرضى السكرى أو الذين يتبعون نظاما صحيا ويحتوي خبز الشوفان الصحي على كثير من الفوائد والفيتامينات والمعادن الهامة للجسم ويمكن تناوله في أي وقت وبالأخص لمن يتابعون نظام غذائي صحي لأنه يحتوي على سعرات حرارية بسيطة، كما أنه يحضر بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات عمل خبز الشوفان المشبع: كوب من الحليب خالي الدسم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من سكر الدايت.

كوب من الشوفان الخشن.

4 أكواب من دقيق الشوفان المطحون الناعم.

ربع كوب من حبوب الكينوا.

ربع كوب من بذور الشيا.

ربع كوب من بذور الكتان.

ربع كوب من قشور سليوم.

2 علبة من الزبادي الخالي الدسم.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل خبز الشوفان المشبع: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الشوفان والخشن ودقيق الشوفان والخميرة الفورية. ثم نضيف حبوب الكينوا وبذور الشيا وبذور الكتان وقشور سليوم وابملح والكمون والبيكنج بودر. نمزج المكونات الجافة جيدا ثم نضيف إليهم الحليب والزبادي ويقلب جيدا. ثم نضيف إليهم الزيت ونقوم بالعجن الجيد بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. ثم نقوم بإحضار صينية الخبز ونضع فيها ورقة من الزبدة ونفرد عجينة الشوفان فيها. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة على شكل مربعات متوسطة الحجم. ثم نقوم بإدخال صينية الخبز إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتحمص ويأخذ لونا. مكونات عمل خبز الشوفان المشبع بالحمص: نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحمص المسلوق والمهروس.

ربع كوب من عين الجمل المطحون.

ربع كوب من بذور الكتان المطحون.

ملعقة كبيرة من جنين القمح.

كوب كبير من الشوفان المطحون.

جزرة مبشورة.

ربع كوب من بذور الشيا.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل خبز الشوفان المشبع بالمحص: في وعاء صغير نضيف الخميرة والماء الدافئ والعسل ونقلبهم جيدا ونتركها جانبا لتنشط.

وفي وعاء أخر نضيف جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف إليهم البيضة والخميرة ونعجن جيدا حتى نحصل على قوام متماسك للعجينة.

نقوم بإحضار ورقتين من الزبدة ونفرد العجينة بينهما ثم تقطع حسب الرغبة.

نحضر صينية الخبز ونضع فيها قطع الخبز وندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ لونا. مكونات تحضير خبز الحبة الكاملة: نصف كيلو من اذ الفاخر.

نصف كيلو من دقيق الحبة الكاملة.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

4 ملاعق من حبة البركة. طريقة تحضير خبز الحبة الكاملة نقوم بإحضار ربع كوب من الماء الدافئ ونضيف فيه الخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيدا ونتركها جانبا لتتفاعل الخميرة.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق الأبيض ودقيق الحبة الكاملة والملح.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن البودر وحبة البركة والخل الأبيض ونمزجهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة الخميرة والزيت عمر شويل - جدة طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع للريجيم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع للريجيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.