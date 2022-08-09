النشا والخيار معجزة سحرية: لمحاربة التجاعيد وإزالة حب الشباب وتبييض البشرة فوري2022

نقدم لكم النشا والخيار معجزة سحرية ، حيت تعتبر من أفضل المعجزات في الوقت الحالي في و تبييض وتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد بشكل خرافي ,حيث تعد من اقوي الكريمات التي تعمل علي تبييض وشد وتفتيح البشرة من اول استخدام للكريم، ويفضل استخدام الكريم في المساء للحصول علي افضل نتائج فورية للتفتيح الرهيب للبشرة دون تكلفة ولا تعب ولا أضرار جانبية ونتائج مبهرة بشكل لا يصدق، حيث يتكون الخليط الرهيب في التفتيح من مكونات طبيعية 100% يساعد بشكل كبير علي حل جميع مشاكل البشرة فوري, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد النشا والخيار معجزة سحرية لمحاربة التجاعيد وتبييض البشرة من أول استخدام ونتائجه مبهرة فورية دون تكلفة2022

مكونات عمل النشا والخيار معجزة سحرية لتبييض البشرة ومحاربة التجاعيد بشكل مبهر للغاية

سوف نقدم لكم بعض المكونات الطبيعية التي سوف نستخدمها لتحضير بكل سهولة وبدون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

ملعقتين من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من زيت الليمون.

ملعقة من زيت الورد.

ماء ورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير المعجزة الربانية للتفتيح البشرة من اول استخدام وتفتيح خرافي جدا ودون اضرار جانبية وهي كالاتي:-

نحضر إناء عميق ثم نضع بداخله عصير الخيار والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف زيت الليمون وزيت الورد مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف ماء الورد ونقلب بكل سهولة حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة وسهلة جدا للكيفية استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي أفضل نتائج بطريقة صحيحة ونتائج مبهرة وهي كالتالي:-