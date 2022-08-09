لو معندكيش وقت اصنعي ماسك الليمون والسكر لإزالة شعر الوجه بديل الكوافير

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عمر شويل - جدة يعد ماسك الليمون والسكر من الماسكات القوية التي تعمل على إزالة شعر الوجه بسرعة رهيبة دون وقت أو تعب، فكثير من الفتيات والسيدات ليس لديهن وقت للذهاب إلى الكوافير، لذلك سوف نقدم لكم هنا ماسك الليمون والسكر بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيعن إزالة شعر الوجه بوقت قصير، كما يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السكر والليمون ويعرف عن الليمون بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعد أقوى مقشر سحري للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الليمون والسكر السحري لإزالة شعر الوجه بوقت قصير في المنزل.

فوائد الليمون للبشرة

هناك عدة فوائد لليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يحتوي الليمون على أحماض لها قدرة كبيرة على تقشير خلايا البشرة وإزالة الخلايا الميتة

يفتح مسام البشرة ويحافظ على مرونة الجلد.

يساعد الليمون على التخلص من الرؤوس السوداء.

يعمل على تفتيح البشرة ويقلل من ظهور الكلف.

يعالج حروق الشمس ويطهرها.

يعمل على إنتاج مادة الكولاجين المهمة للبشرة.

مكونات عمل ماسك الليمون والسكر

للتخلص من شعر الوجه الزائد في المنزل بوقت قصير يجب توافر بعض المكونات البسيطة لتحضير ماسك الليمون والسكر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان من عصير الليمون.

القليل من الماء.

ملعقتان من السكر.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير ماسك الليمون والسكر السحري لإزالة شعر الوجه في وقت قصير يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء صغير ونقوم بخلط ملعقتان من الليمون مع القليل من الماء ثم نضعه على النار حتى يغلي. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من السكر مع التقليب بشكل جيد حتى يذوب السكر تماما. ثم بعد ذلك ننزل الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد لحين استخدامه.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتطبيق هذا الماسك على الوجه هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-