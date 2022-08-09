نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كباب الدجاج على الطريقة التركية بخطوات بسيطة في الفرن بطعم روعة في المقال التالي

كباب الدجاج من أكثر الأكلات المنتشرة في تركيا ويتميز بطعمه اللذيذ ويمكن عمله في الفرن أو الفحم ولكل طريقة منهم مذاق مختلف، وهذه الوجبة سريعة ومفيدة لاحتوائها على نسبة بسيطة من الدهون وكمية كبيرة من البروتين والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والقلب واليوم نقدم لكم كباب الدجاج على الطريقة التركية فتابعونا. طريقة عمل كباب الدجاج على الطريقة التركية المكونات: كيلو صدور دجاج مفرومة.

بصلة.

حبة فلفل رومي.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

قرن فلفل حار اختياري.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة بابريكا.

نصف كوب بقدونس مفروم. طريقة التحضير: نقوم بفرم البصل مع الفلفل الرومي والحار في الكبة ثم يصفي جيدا وفي وعاء نضع الدجاج المفروم مع المكونات.

ثم نضيف البهارات مع البقدونس المفروم ونعجن حتى تتجانس المكونات ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

نشكل الكفتة على أسياخ خشبية ونرصها في صينية مدهونة بالزيت وندخلها إلى فرن ساخن على درجة 180.

نقلب الكفتة على جميع الجوانب حتى تنضج ثم تقدم وهي ساخنة مع أرز مبهر ومجموعة متنوعة من السلطات. تتبيلة كباب الدجاج التركي المكونات: كيلو صدور دجاج مقطع.

كوب من الزبادي.

4 ملاعق زيت زيتون.

6 ملاعق عصير ليمون.

4 ملاعق كاتشاب.

6 حبات ثوم.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة من الفلفل الحار المفروم.

4 ملاعق صغيرة كمون.

نصف ملعقة بابريكا.

رشة من القرفة المطحونة. طريقة التحضير: يمكن تقطيع الدجاج إلى أجزاء صغيرة أو نقوم بفرمها في الكبة وفي وعاء نضيف الزبادي مع زيت الزيتون.

ثم يضاف الكاتشاب مع الثوم المفروم والفلفل الحار والبهارات ونقلب المكونات مع الدجاج جيدا حتى تصبح العجينة متماسكة.

نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ومن الأفضل أن نضعها في الثلاجة لمدة ساعات ثم تشكل على أسياخ الشوي بالطريقة العادية.

يمكن تسوية الكباب بعدة طرق وهي تسخين الفحم ونشوي الكباب على الشواية ويمكن دهنه بالكاتشاب مع القليل من الزيت والملح والفلفل الأسود.

لإعطاء لون لامع ومميز للكباب أو نسخن صينية في الفرن ونضع أسياخ الكباب بداخلها ونضعها في الفرن حتى تنضج.

يقدم كباب الدجاج وهو ساخن مع سلطة طحينة وزبادي وسلطة خضراء مكونة من بصل وسماق وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كباب الدجاج على الطريقة التركية بخطوات بسيطة في الفرن بطعم روعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كباب الدجاج على الطريقة التركية بخطوات بسيطة في الفرن بطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.