نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفطائر الروسية باللحم بمذاق رائع ونكهة مميزة وقوام هش في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفطائر الروسية باللحم ، من أنواع الفطائر ذات الشكل المميز والفريد ومذاق غني ولذيذ للغاية، كما أن مكوناتها متوفر أغلبها في المنزل، فهي من الوصفات السهلة والبسيطة، كما يمكن حشوها بحشوات مختلفة بدلا من اللحم، فيمكن حشوها بخليط من الجبن أو بطاطس مسلوقة مبهرة بالبهارات المرغوب فيها، ولكن يعد حشوها باللحم من ألذ الحشوات التي يمكن حشوها به، فهو يضيف مذاق خاص ولذيذ للفطائر.

كما يوجد أكثر من وصفة مميزة ولذيذة ويمكن إعدادها بمكونات بسيطة وخطوات سهلة مثل طريقة عمل وصفة مكرونة البيتزا أو القراقيش بالسمسم، وسنتعرف من خلال موقع ثقفني فيما يلي على طريقة عمل الفطائر الروسية باللحم.

مكونات الفطائر الروسية باللحم

مما يميز وصفة الفطائر هذه فضلا عن شكلها المميز والفريد هو مكوناتها البسيطة والمتوفرة ومكوناتها كالتالي:

مكونات العجينة

كوبين من الحليب الدافئ أو مقدار ٤٠٠ مل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

أربع أكواب ونصف من الدقيق.

مكونات الحشوة

مقدار ٣٠٠ جرام من اللحم المفروم.

بصلتين بحجم صغير.

فصين ثوم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة معجون طماطم.

ملعقة دبس الرمان.

ملعقتين بقدونس أخضر.

ملعقتين فلفل حار.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة من كلا من البابريكا والبهار المشكل والكزبرة اليابسة والبابريكا.

طريقة التحضير

تعد الفطائر الروسية باللحم من الوصفات التي تتميز بشكل فريد ومميز وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيرها وهي كالتالي:

نقوم بخلط الخميرة مع الحليب والسكر جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح بالتدريج ونعجن المكونات جيدا بواسطة العجان أو الملعقة حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانبا حتي تختمر جيدا ويتضاعف حجمها.

وفي أثناء ذلك نقوم بتجهيز الحشو، فنقوم بخلط جميع مكونات الحشوة ما عدا اللحم في الكبة حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بخلط الخليط مع اللحم المفروم الني ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض ثم نترك الخليط جانبا.

ثم نقوم بتكوير العجينة بعدما تختمر لكور متوسطة الحجم.

وبعدما ننتهي من تكوير العجينة نقوم بفرد العجينة على سطح مدهون بالزيت ونفرد العجينة بواسطة اليد حتي تكون بسمك رقيق.

ثم نقوم بلم العجينة بعد فردها، ثم نلف العجينة حتي تأخذ شكل حلزوني ونقوم بوضعها على صاج مدهون بمادة دهنية كما هو موضح بالصورة.