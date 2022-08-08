كريم من الصيدلية لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من البقع والتصبغات من اول استعمال

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كريم من الصيدلية لتفتيح البشرة، كريم بانثينول من المكونات عالية الترطيب، ومن الممكن أن يتم استخدامه بشكل مبشر على الجلد، سواء بتطبيقه بمفرده أو تطبيقه مع مجموعة من المكونات الطبيعية، والتي تعزز من تركيبته الطبيعية، وتعطي أفضل تأثير على البشرة، وفيما يلي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل تركيبة فعالة تعطي تأثير إيجابي على البشرة، وتتوفر الكثير من الخلطات الطبيعية، والتي يتم تعزيزها بالبانثينول، وفيما يلي أبرز تلك التركيبات مع بيان مكوناتها الطبيعية، والطرق المتبعة للتحضير.
كريم من الصيدلية لتفتيح البشرة
كريم بانثينول لتبيض البشرة يمكن إدخاله في وصفة مميزة تعمل على تصفية البشرة، وتلطيف الجلد وترطيبه، ومكونات الوصفة تأتي كالتالي:
- ملعقة من البانثينول.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقتان من النشا.
- قطرات ليمون.
طريقة التحضير
الوصفة من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال اتباع الخطوات القادمة:
- ضعي مكوني البانثينول والزيت الزيتون في وعاء ملائم.
- إسالة البانثينول فوق حمام مائي.
- وضع النشا مع البانثينول وخلط المكونات جيدا حتى تصبح أكثر تجانس.
- لا بد من استعمال المكونات بالكامل للمزيد من الاستفادة للبشرة، حيث تعتبر تركيبة البانثينول حال تطبيقها على البشرة تعطي الجلد الرطوبة التي تكفي للتخلص من أي خطوط رفيعة على البشرة.
وصفة كريم البانثينول والزبادي لتفتيح البشرة
من الممكن أن تقومي بإحضار المكونات التالية لعمل وصفة تفتيح للبشرة من الوصفات المثالية المميزة لتنقية المسام من أي ملوثات:
- ملعقتان من كريم البانثينول.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة زيت لوز حلو.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقتان من الزبادي.
- القليل من الكركم.
طريقة التحضير
تستطيعين تحضير الخليط بعمل الآتي:
- تذويب الفازلين فوق الحمام المائي.
- يتم وضع البانثينول مع الفازلين، وإتمام الخلط حتى التجانس ما بينهما.
- أضيفي الزبادي والدقيق والكركم، ولا تنسي إضافة زيت اللوز فله تأثير رائع على البشرة.
- يتم خلط المكونات بشكل جيد، ومن ثم يتم تطبيق الخليط من ربع إلى ثلث ساعة على البشرة.
- تعتبر التركيبة من الخلطات التي تزيل شحوب الوجه، وتقلل من تواجد الحبوب.
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