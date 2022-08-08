كيراتين طبيعي بالموز وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن وتنعيمه شعرك سيصبح ناعم حرير في دقائق 

كيراتين طبيعي بالموز وزيت الزيتون، يساعد في تحسين مستوى نعومة الشعر، والتخلص من أي مشكلة تتعلق بالشعر حيث تعتبر المكونات الطبيعية المتوفرة للشعر من الممكن أن تستخدم للتخلص من أي تجاعيد وترطيب الشعر وإزالة التقصف، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل خلطات فرد الشعر وتنعيمه بشكل طبيعي.

كيراتين طبيعي بالموز وزيت الزيتون لفرد الشعر

من الممكن أن نقوم بعمل وصفة كيراتين طبيعي للشعر الخشن بالموز والوصفة نقوم بتحضيرها من خلال استخدام المكونات التالية:

المكونات

ثمرة من الموز.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفازلين.

زيت زيتون.

ملعقتان زيت خروع.

طريقة التحضير

وصفة كيراتين الموز من السهل إعدادها من خلال استعمال المكونات السابقة واتباع ما يلي:

أحضري ثمرة الموز وقومي بتقشيرها، ومن ثم يتم هرسها باستعمال شوكة.

أضيفي الزيوت الطبيعية مع التقليب المستمر.

يستحب إضافة النشا بالتدريج، وذلك حتى لا تتكون أي تكتلات.

يتم وضع الفازلين الذي تمت إذابته، ومحاولة الوصول بالخليط لدرجة النعومة التي تيسر من فرده على الشعر.

وصفة النشا وجل الصبار لفرد الشعر

المكونات الأساسية للوصفة نذكرها من خلال ما يلي:

ملعقتان جل الصبار.

ملعقة واحدة نشا.

ملعقتان زيت السمسم.

ملعقة زيت جرجير.

ملعقة زيت اللوز.

طريقة التحضير

ينبغي عليك وضع جل الصبار في الوعاء الملائم.

استخدمي المايكرو ويف لتذويب الجل، أو استخدمي حمام مائي ساخن لإسالته.

ضعي النشا مع ضرورة الاستمرار في التقليب حتى نحصل على المكونين في حالة تجانس ثم قومي بإضافة مختلف المكونات.

تصبح الخلطة جاهزة للتطبيق الفوري على الشعر.

من الممكن تطبيق الوصفة من 10 إلى 20 دقيقة على خصلات الشعر.

لا بد من الانتظام في التطبيق حتى الحصول على النتيجة المرجوة.

فوائد استخدام الكيراتين الطبيعي