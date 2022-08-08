انت الان تتابع خبر بشرتك باهته ومليئة بالشوائب والندوب... زبدة الشيا توفر لك الحل تعمل كسيروم طبيعي وتأخر علامات الشيخوخة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- زبدة الشيا لها فوائد كثيرة سواء على الشعر أو البشرة، في المقال التالي جمعنا لكِ زبدة الشيا للتبييض، وكيفية الحصول على بشرة مشرقة بماسكات طبيعية من زبدة الشيا.

فوائد زبدة الشيا لتبييض البشرة

هناك طرق مختلفة تثبت من خلالها زبدة الشيا فعاليتها في تفتيح البشرة. يتلاشى الشوائب ويلطف البشرة الجافة والمتفاقمة. علاوة على ذلك ، فهو يوفر الحماية من العوامل الخارجية ويحافظ على بشرتك شابة وجميلة. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لزبدة الشيا في سياق تحسين البشرة:

زبدة الشيا للشيخوخة:

الشيخوخة عامل أساسي يساهم في توهج بشرتك. يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. لأنها غنية بفيتامين أ وفيتامين هـ ، زبدة الشيا لتبييض البشرة تساعد على التخلص من أعراض الشيخوخة. علاوة على ذلك ، تعمل مضادات الأكسدة القوية على تنشيط بشرتك وتحسين لونها بشكل طبيعي.

زبدة الشيا لندبات حب الشباب:

ندوب حب الشباب تجعل بشرتك تبدو قبيحة وغير متساوية. علاوة على ذلك ، فإنه يؤثر أيضًا على البشرة ويجعلك تشعر بثقة أقل في نفسك. تساعد زبدة الشيا في علاج هذه الندبات من خلال خصائصها المضادة للالتهابات، في إعطاء وجه نظيف. كما أنه يساعد في الوقاية من حب الشباب من خلال الحفاظ على توازن زيوت بشرتك. لذلك ، ستلاحظ ذلك في قائمة المكونات للعديد من الكريمات والمستحضرات المضادة لحب الشباب.

زبدة الشيا للحماية من الشمس:

زبدة الشيا لتفتيح البشرة تحمي البشرة من الآثار الضارة لأشعة الشمس القاسية. من خلال القيام بذلك ، فإنه يمنع الجلد من أن يصبح خشنًا ومسمرًا وجافًا. كما أنه يغذي البشرة بعمق ويحافظ على مستوى ترطيبها في الظروف الخارجية. لذلك ، يمكنك تحضير محلول واق من الشمس مع زبدة الشيا العضوية للحفاظ على وجهك وبشرتك محمية عند الخروج.

زبدة الشيا لإشراقة البشرة:

تخترق زبدة الشيا خلايا بشرتك بعمق وتنظف السموم مثل الأوساخ والغبار. من خلال القيام بذلك ، فإنه يعزز توهج بشرتك ويجعل بشرتك أكثر صحة وصحة. تحمي مضادات الأكسدة القوية بشرتك من الجذور الحرة التي تجعل بشرتك تبدو باهتة. كل هذه العوامل تمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتضفي سحرًا جميلًا على وجهك.

زبدة الشيا لأنواع البشرة

زبدة الشيا للبشرة الدهنية:

ينصح باستخدام زبدة الشيا لتفتيح البشرة لقدرتها على العناية ببقع الجلد. تضمن المركبات العلاجية الموجودة فيه أن بشرتك لا تبدو داكنة بسبب الشوائب والبقع الداكنة. علاوة على ذلك ، يعالج أيضًا نسيج البشرة ويعمل على منحك بشرة ناعمة ومتساوية. بكلمات بسيطة ، يثبت أنه نعمة لوجه ممزق.

زبدة الشيا للبشرة الجافة:

تحتوي زبدة الشيا لتفتيح البشرة على الكثير من العناصر الغذائية التي تغذي وترطب البشرة. عن طريق حبس الرطوبة في خلايا بشرتك ، فإنه يمنع الجلد من أن يصبح جافًا. لذلك ، غالبًا ما يتم تضمينه في مرطبات الجسم وغسول الجسم. يمكنك أيضًا عمل كريم للوجه للجسم DIY مع زبدة الشيا وتطبيقه على وجهك يوميًا للحفاظ على نعومته وترتد.

زبدة الشيا لتبييض البشرة

غالبًا ما تُعتبر زبدة الشيا مكونًا معجزة نظرًا لمجموعتها الواسعة من الخصائص العلاجية. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا مزجها بمكونات أخرى لتضخيم فعاليتها. أدناه ، نشارك بعض الوصفات التي من شأنها أن تساعدك على دمج زبدة الشيا في نظام العناية بالبشرة والجمال الخاص بك بسهولة.

استخدام زبدة الشيا للبشرة

غسول زبدة الشيا لتبييض البشرة

يمكن صنع غسول تفتيح البشرة بزبدة الشيا بسرعة لأنه لا يتطلب سوى مكونين بصرف النظر عن زبدة الشيا. أيضا ، هو لوشن فعال ومغذي للجسم يمكن استخدامه في جميع الفصول لمنع بشرتك من تسمير البشرة. المكونات: أربع ملاعق كبيرة من زبدة الشيا. ملعقة كبيرة من زيت فيتامين هـ . ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم. الطريقة: امزجي جميع المكونات في وعاء زجاجي. اخلطيهم جيدًا باستخدام ملعقة أو وعاء. انقل المحتوى إلى زجاجة مضخة يمكن أن تساعدك على استعادة المستحضر عند الحاجة. خذ القليل من غسول الجسم على راحة يدك. ضعيه بسخاء على بشرتك واتركيها تمتص بالكامل في مسامك. للحصول على أفضل النتائج ، ضعيه طوال الليل واغسلي جسمك بالماء الفاتر في الصباح.

كريم زبدة الشيا لتبييض البشرة

من السهل جدًا صنع كريم للوجه باستخدام زبدة الشيا لتفتيح البشرة. أنت بحاجة إلى بعض المكونات لجعل كريم تفتيح البشرة هذا فعالاً لجميع أنواع البشرة. أيضًا، ستكون معظم هذه المكونات متاحة بسهولة في منزلك المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا. ملعقتان من الطحين. ثلاث كبسولات من زيت فيتامين هـ. ملعقة كبيرة مسحوق القرفة. الطريقة: تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه في وعاء زجاجي كبير. تأكد من خلط جميع المكونات جيدًا. انقل المكونات إلى زجاجة قشدة قديمة واحفظها في مكان بارد وجاف للحفاظ على قوامها وفعاليتها لفترة طويلة. اغسل وجهك نظيفًا قبل التطبيق. خذي كمية صغيرة من كريم تفتيح البشرة على راحة يدك ودلكي وجهك بحركة دائرية. اتركي الكريم على الوجه لمدة ساعة على الأقل قبل غسله بالماء البارد.

سيروم زبدة الشيا لتبييض البشرة

مصل زبدة الشيا لتفتيح البشرة سهل لأنك لا تحتاجين إلا إلى عدد قليل من المكونات مثل العسل وزيت جوز الهند. ومع ذلك ، تحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارة زبدة الشيا بطريقة لا تتصلب وتصبح شمعية. لذلك ، سوف تحتاج إلى إذابة الزبدة وتبريدها عدة مرات. المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة من العسل. ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زبدة الشيا. الطريقة: سخني زبدة الشيا في غلاية مزدوجة. أضيفي إليها زيت جوز الهند وأضيفي العسل أخيرًا. امزج المكونات جيدًا وانقلها إلى زجاجة زجاجية. لا تقومي بتبريده لأنه قد يتسبب في تحول المصل إلى شمعي وصلب. بدلاً من ذلك يمكنك تخزينه في درجة حرارة الغرفة وتسخينه قليلاً قبل التطبيق. اغسلي وجهك نظيفًا وجففيه بمنشفة. خذي بضع قطرات من مصل زبدة الشيا لتفتيح البشرة على راحة يدك ودلكي وجهك برفق. استخدمي حركات دائرية لتطبيق المصل بالتساوي. لا تغسلي وجهك على الفور بعد وضع مصل الوجه.