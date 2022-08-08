هترجع جديدة.. تنظيف الستائر علي الناشف بمكون ميخطرش على بالك بدون فك ولا تركيب

طريقة تنظيف الستائر على الناشف بدون نقطة مياه، تعتبر الستائر من ساسيات المنزل حيث تعطي مظهر جميل جدا وراقي، لذا يفضل الكثير وضع الستائر لأنها تزيد من رقي المنزل، كما يتم وضعها على الشبابيك والبلكونات حيث تعمل على حجب دخول الأتربة المنزل، لذا فهي تمتص الكثير من الأتربة، كما يقوم الأطفال بمسح ايديهم بها او السند عليها فهذا يعمل على اتساخها، لذا فإن عملية تنظيف الستائر عملية شاقه لربه المنزل خاصه لانها توجد بمكان مرتفع، لذا يتم البحث عن بدائل لغسلها مكانها، لتجنب عناء فك وتركيب الستائر مرة أخرى، وسنتعرف معا على طريقة تنظيف الستائر على الناشف بدون نقطة مياه.

طريقة تنظيف الستائر على الناشف بدون نقطة مياه

تنظيف الستائر وخلعها من مكانها من الأمور المزعجة لربات المنزل، لذا يمكن استخدام المكونات البسيطة التالية لإعداد خلطة لتنظيف الستائر مكانها، وهذه المكونات هي:

كوب كبير من الخل.

ربع كوب من الكلوركس الألوان.

ملعقة كبيرة من الديتول.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير والاستعمال

لا بد من إتباع بعض الخطوات البسيطة لتنظيف الستائر مكانها:

بداية نقوم بتنفيض الستائر جيدا ومن الممكن استخدام المكنسة الكهربائية في شفط الاتربة العالقه.

نحضر إناء ونضع به جميع المكونات السابق ذكرها.

نخلط جميع المقادير معاً.

نحضر قطعة قماش قطنية نظيفة ونغمسها في الخليط ونمررها على الستائر مكانها.

يفضل التركيز على الأماكن الأشد اتساخا .

يفضل مسح الستائر بقطعة قماش مبللة بالماءةالبارد والقليل من المعطر.

ينصح بتهوية جميع الأبواب والشبابيك حتي تجف الستائر تماماً.

بعض النصائح للحفاظ على الستائر من الاتربة