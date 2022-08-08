طريقة عمل بسكويت الزبدة بجوز الهند بمكونات سهلة وبسيطة

بسكويت الزبدة بجوز الهند ، يعد البسكوت من أشهى المخبوزات وأفضلها ويعد من المخبوزات المحببة للأطفال والكبار، وتوجد العديد من الأنواع المختلفة منه ومن أفضل أنواع البسكوت هو بسكوت الزبدة التي يتميز بقوام ناعم وهش جداً يتم تحضيره من خلال مكونات بسيطة جداً وسهلة، يتم تقديمه مع أنواع عديدة من المشروبات الباردة مثل العصير أو المشروبات الساخنة مثل القهوة أو الشاي أو الحليب، يقدم في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمه بين الوجبات الرئيسية، ويعتبر هذا النوع من البسكوت مناسب جداً للضيوف وللعزائم والأفراح، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الزبدة بجوز الهند بطريقة سهلة وخطوات سريعة.

مكونات عمل بسكويت الزبدة بجوز الهند

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة ومتواجدة بكثرة وائماً بالمنزل وهي كما يلي:ـ

٢ كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب سكر بودرة.

كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

كوب جوز هند ناعم.

٣ بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح صغيرة.

للتزيين

شوكولاتة بيضاء.

جوز هند.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت الزبدة بجوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

أولاً نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والبيكنج بودر والملح جيدًا بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب ثم نحضر وعاء عميق آخر ونضع به الزبدة ونخفق جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي، ثم نضيف السكر مع الخفق المستمر بشكل جيد. نضيف البيض والفانيليا ونخفق جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نضيف جوز الهند ونخلط المكونات. ثم نضيف خليط الدقيق والبيكنج بودر تدريجيًا، ثم نبدأ بلم العجينة باليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة لا تلتصق باليد. تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة ثم تغطي بكيس من البلاستيك وتترك في الثلاجة لترتاح لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

طريقة التشكيل

نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم بفردها على سطح صلب بين ورقتين زبدة بواسطة النشابة على شكل دائرة كبيرة الحجم بسمك متوسط الحجم. ثم نقوم بتقطيع العجينة بالقطاعة الخاصة لصنع البسكويت حسب الشكل المرغوب به مثلثات أو دوائر. نضع قطع البسكويت في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى. ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة في قطع البسكويت بعود خشبي، ثم نجمع باقي العجين الزائد ثم نشكلها بنفس الطريقة السابقة. ندخل الصواني في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية في الرف الشبكي في الوسط ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الفاتح. ثم نخرج قطع البسكويت من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم يزين بالشوكولاتة البيضاء حسب الرغبة والذوق، ثم يرش الوجه بجوز الهند، ثم يرص البسكويت في طبق التقديم ويقدم بألف هنا وشفاء.

خطوات هامة لنجاح عمل البسكويت بالمنزل

توجد بعض النصائح الهامة التي تعمل على نجاح البسكويت بالقوام المضبوط وهي كما يلي:ـ