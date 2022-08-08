نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ملعقة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة من أول استعمال في المقال التالي
إزالة الشعر الزائد نهائيا بالنشا ، تقوم العديد من السيدات بإزالة الشعر الزائد بالطرق التقليدية وهذا يسبب الكثير من الالم، هناك اكثر من طريقة لازاله الشعر الزائد منها الشمع وشفرات الحلاقة والسويت وغير ذلك لكن تسبب الكثير من الالم وقد يحدث إلتهاب في اماكن إزالة الشعر، لذا اتجهت بعض السيدات البحث عن أفضل الطرق الطبيعية المضمونة لازاله الشعر الزائد نهائيا، وتأتي النشا على قائمة المواد الطبيعية التي تستخدم في الكثير من البلاد مثل الهند وغيرها من الدول الأخري، فهو طريقة فعالة جدا وامنه تماماً ولا تسبب الألم، كما يمكن استخدامه لازاله الشعر من جميع المناطق بالجسم سواء الوجه إو المناطق الحساسه.
إزالة الشعر الزائد نهائيا بالنشا
تدخل النشا في الكثير من الوصفات الطبيعية لتغذية الشعر والبشره، وفي هذا المقال سنقدم لكم كيفية استخدام النشا في إزالة الشعر الزائد، من مكونات هذه الطريقة:
- بياض بيضة واحدة.
- نصف ملعقة صغيرة من النشا.
- نصف ملعقه صغيره من السكر.
طريقة التحضير والاستعمال
- نحضر إناء ونضع به بياض البيضة مع السكر ونقلب جيدا.
- نضع النشا ونقلب جيدا.
- نضع الخليط على الوجه او المنطقة المراد إزالة الشعر منها .
- نترك الخليط لمدة حوالي ربع ساعة.
- يتم فرك الوجه بحركات دائرية.
- يغسل الوجه بالماء البارد لغلق المسام.
- ستحصل على النتيجة المرغوبة مع تكرار هذه العملية.
- يفضل استخدام هذه الطريقة من مرتين إلي ٣ مرات اسبوعيا.
استخدام النشا والليمون في إزالة الشعر الزائد نهائيا
لا ينصح لاصحاب البشرة الحساسة باستخدام هذه الطريقة، ويتم استخدام هذه الطريقة كما يلي:
- نحضر ملعقة كبيرة من النشا ونضعها في طبق.
- نضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- يتم تقليب النشا مع عصير الليمون جيداً.
- يتم دهن الخليط على شكل حركات دائرية.
- يترك الخليط لمدة ربع ساعة تقريباً.
- يتم غسل الوجه بالماء البارد .
- هذه الطريقة فعالة في إزالة الشعر الزائد نهائيا مع تكرار هذه العملية.
- كما تساعد النشا في تفتيح البشرة وشد الجلد.
- يساعد ايضاً في التخلص من الجلد الميت والقضاء على البثور السوداء في الوجه.
- كما تساعد النشا في شد البشرة والتخلص من التجاعيد وترهل البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر ملعقة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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