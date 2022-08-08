سر ملعقة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة من أول استعمال

إزالة الشعر الزائد نهائيا بالنشا ، تقوم العديد من السيدات بإزالة الشعر الزائد بالطرق التقليدية وهذا يسبب الكثير من الالم، هناك اكثر من طريقة لازاله الشعر الزائد منها الشمع وشفرات الحلاقة والسويت وغير ذلك لكن تسبب الكثير من الالم وقد يحدث إلتهاب في اماكن إزالة الشعر، لذا اتجهت بعض السيدات البحث عن أفضل الطرق الطبيعية المضمونة لازاله الشعر الزائد نهائيا، وتأتي النشا على قائمة المواد الطبيعية التي تستخدم في الكثير من البلاد مثل الهند وغيرها من الدول الأخري، فهو طريقة فعالة جدا وامنه تماماً ولا تسبب الألم، كما يمكن استخدامه لازاله الشعر من جميع المناطق بالجسم سواء الوجه إو المناطق الحساسه.

إزالة الشعر الزائد نهائيا بالنشا

تدخل النشا في الكثير من الوصفات الطبيعية لتغذية الشعر والبشره، وفي هذا المقال سنقدم لكم كيفية استخدام النشا في إزالة الشعر الزائد، من مكونات هذه الطريقة:

بياض بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقه صغيره من السكر.

طريقة التحضير والاستعمال

نحضر إناء ونضع به بياض البيضة مع السكر ونقلب جيدا.

نضع النشا ونقلب جيدا.

نضع الخليط على الوجه او المنطقة المراد إزالة الشعر منها .

نترك الخليط لمدة حوالي ربع ساعة.

يتم فرك الوجه بحركات دائرية.

يغسل الوجه بالماء البارد لغلق المسام.

ستحصل على النتيجة المرغوبة مع تكرار هذه العملية.

يفضل استخدام هذه الطريقة من مرتين إلي ٣ مرات اسبوعيا.

استخدام النشا والليمون في إزالة الشعر الزائد نهائيا

لا ينصح لاصحاب البشرة الحساسة باستخدام هذه الطريقة، ويتم استخدام هذه الطريقة كما يلي: