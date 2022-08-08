نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. مقشر القهوة المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي
مقشر القهوة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة ، يحتاج الجسم من حين إلى آخر مقشر لازالة الجلد الميت الموجود في الجسم كله لأن وجوده يعمل على غلق مسام الجسم وبالتالي ظهور الكثير من الحبوب وبعض المشاكل الأخرى، مع العلم أن جميع المقشرات التي توجد في مراكز التجميل تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة وتعمل على التهاب البشرة كلها، ولكن هذه ليس المشكلة وإنما المشكلة الكبيرة التي تواجهنا أن هناك أنواع المقشر لا تناسب جميع أنواع البشرة ومن الممكن أن تسبب ضرر كبير للشخص ونحن بغنى عن كل هذه المشاكل، نحن سوف نقدم لكم مكونات مقشر القهوة الطبيعي الذي يساعد البشرة في القضاء على الجلد الميت نهائي، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات مقشر القهوة لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة
الرائع في هذه الوصفة أن تناسب جميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو المختلطة أو الجافة ولذلك يوجد عليها إقبال شديد وعن تجربة شخصية نتيجة هذا المقشر فوري بعد استخدامه على البشرة مباشرة، القهوة تحتوي على عناصر مفيدة جدا البشرة وتعمل على إزالة الجلد الميت وتفتح البشرة بأكثر من درجة، والمقشر مكوناته كلها طبيعية وخالية من أي مواد صناعية تؤثر على البشرة، وتتلخص المكونات في:
- ثلاث ملاعق من القهوة السادة.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من السكر.
- القليل من زيت الزيتون.
خطوات تحضير المقشر واستخدامه لتفتيح البشرة
الشيء الجميل والرائع في جميع النساء هو التوفير والتجربة أنهم يريدون تجربة كل ما هو جديد وعندما يجدوا وصفة طبيعية ورخيصة على الفور يقومون بتجربتها على الفور، وعلى وجه الخصوص النساء في الريف، مع العلم أن لديهم القدرة على شراء المنتجات الغالية ولكنهم يفضلون الوصفات الطبيعية، ويجب اتباع الخطوات الأتية:
- يجب وضع النشا والقهوة مع السكر ثم يتم التقليب مع بعضهما البعض.
- يجب وضع زيت الزيتون بالتدريج.
- يجب دخول الحمام وأخذ من المقشر ويتم
- تدليك البشرة سواء الوجه أو الجسم.
- يجب تدليك الوجه جيدا.
- بعد ذلك يجب غسل الوجه بالماء النظيف جيدا.
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