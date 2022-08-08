انت الان تتابع خبر قل وداعا للحصوات..مشروبات طبيعية وفعالة لعلاج الكلى وتنظيف الكلى من السموم موجود في المنزل. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تعتبر الكلى من أهم الأعضاء التي تساعد في طرد الفضلات والسموم من الجسم، ولأن السموم يمكن أن تؤثر على جسمك ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض معدية، تعتبر الكلى أيضًا ضرورية للتمتع بصحة جيدة بشكل عام

1- شاي البقدونس يعمل على منع الإصابة بأمراض الكلى ويحد من تكون الحصوات بها كما يساعد على أداء الكلية لوظيفتها وهي منع تراكم السموم بالجسم لأنه يحتوي على كميات من الفيتامينات الغنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد، كما يحتوي على مضاد للميكروبات. ويمكن الاستفادة من البقدونس كالآتي: تقطيع مجموعة من أوراق البقدونس بعد غسله ثم تضاف إلى 5 أكواب من الماء المغلي، وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم ترفع من على النار ويصفى ويترك حتى يصبح فاتراً ثم يضاف إليه الليمون والعسل الطبيعي.

2- عصير الليمون يعمل عصير الليمون على حماية الكلى من خلال المساعدة في تفكيك الحصوات أولاً بأول، لما فيه من حموضة عالية، كما يمنع تراكم البول في الجهاز البولي والكليتين، بسبب زيادة حمض الستريك التي يوفرها تناول عصير الليمون. ويمكن تحضيره بعصر 4 – 5 حبات على كوب ماء بارد وشربه، أو عصر عصر الليمون مع الماء الدافئ يوميا

3- عصير التوت البري يشير الخبراء إلى أن عصير التوت البري يستخدم بفاعلية في علاج عدوى المثانة والحفاظ على صحة الكلى من خلال منع البكتريا الضارة من التكاثر داخل المسالك البولية، ويعمل أيضا على منع تكون حصوات الكلى.

4- مشروبات الديتوكس تساعد على تنقية الجسم من السموم وهى عبارة عن خليط من الفواكه والخضروات الطازجة مثل: الخيار، الكوسة، الكرفس، الجزر، السبانخ، الخس، اللفت، التفاح، البرتقال، الكمثرى، الخوخ والأناناس