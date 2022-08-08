انت الان تتابع خبر.احذري ارتداء قلادة لا يناسبك مقاسها لا يوجد مقاس يناسب الجميع ... افكار سهله وبسيطه لمعرفة طول قلادتك المناسب والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- هل أنت محتاره بشأن طول القلادة الذي يجب أن ترتديه؟ لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالعقود والقلادات ونحن نتفهم أن اختيار القلادة المثالية لنفسك قد يكون أمراً صبعاً لأنه من الصعب معرفة ما هو مناسب تماماً دون تجربتها جميعاً! فبمجرد أن تشاهدين الطول أو تقرأين المقاس ستعلمين على الفور الطول المفضل لكِ.

تعتبر القلائد طريقة رائعة ومتعددة الاستخدامات لإضافة بعض الذوق إلى أي إطلالة عندما تبحثين عن القطعة المثالية لإكمال مظهرك، من المهم أن تتطابق تماماً!

قلادة طول 14 بوصة

هذه القلادة مقاس 14 بوصة مثالية لإظهار خط العنق! إنه يخلق تأثيراً ممتداً وطويلاً ومثالياً للملابس ذات الرقبة المفتوحة، ارتديه بإحكام حول رقبتك للحصول على لمسة إضافية من التألق.

قلادة بطول 16 بوصة

هذا الطول مناسب تماماً لقاعدة حلقك وطوله أقصر بالنسبة للأغلبية، يمكن ارتداؤه مع أي شيء تقريباً ويمنحك مظهراً أنيقاً ومثيراً للحيوية وهو مثالي لأي مناسبة!

قلادة بطول 18 بوصة

القلادة مقاس 18 بوصة هي أكثر أنواع المجوهرات شيوعاً التي يرتديها الأشخاص الذين لديهم أسلوب حياة نشط، يمكن ارتداؤها في أي مكان من الترقوة إلى أسفلها مباشرة وتبدو رائعة مع أي شيء!

قلادة من 20 إلى 24 بوصة

القلادة المثالية لجميع احتياجات التصميم الخاصة بكِ، هذه القطعة الطويلة التي تصل إلى 20-24 بوصة يمكن ارتداؤها في أي مكان بين الترقوة والصدر، إنه رائع في أي مناسبة تقريباً لكل شيء! إنه مثالي للعمل أو المدرسة أو أي حدث رسمي آخر ولكن يمكنه أيضاً ارتداء الملابس غير الرسمية بسهولة، في كلتا الحالتين، سيكون هذا بلا شك قطعة ممتعة لإضافة الأناقة الفورية.

قلادة بطول 28 إلى 36 بوصة

إذا كنتِ تبحث عن قلادة طويلة بما يكفي لتلتف حول عنقك مرتين، فهذه هي! سيعمل الطول من 28 إلى 36 بوصة مع أي إطلالة ويمكن ارتداؤها على الصدر أو بوصة واحدة أدناه، يبدو أفضل عندما تقترن برقبة عالية لملابس السهرة.

قلادة بطول 36 إلى 42 بوصة

هذه القلادة مثالية لأي مناسبة! إنها تصل أسفل خط الصدر مباشرةً وتبدو رائعة مع أي ملابس عمل أو ملابس مسائية! هذا الطول متعدد الاستخدامات، مما يجعل ارتدائه مذهلاً حتى مع القمصان أو الفساتين الصيفية!