لذيذة وشهية الكنافة بالجبنة الفلسطينية في البيت سخنة وطعمها خرافي

الكنافة من أقدم أنواع الحلويات الشرقية التي عرفها العرب وهم دائماً يحبون تناولها بشكل مستمر حيث أن لها طعم مميز لا يمكن أن نحصل عليه في أنواع الحلويات الشرقية الأخرى، ويتم صنع الكنافة بأكثر من طريقة ولكن تعد أفضل طريقة يمكنك أن تتناول الكنافة بها هي طريقة الكنافة بالجبنة الفلسطينية حيث تعد هي الأكثر تميزاً بين أنواع الكنافة المختلفة، وبناءا على ذلك فإننا في هذا الموضوع سوف نقوم بتوفير المعلومات عن الكنافة بالجبنة الفلسطينية حيث أننا سوف نقوم بتوفير المقادير والمكونات التي تدخل في صنع هذه الكنافة في البيت كما أننا سوف نقوم بتوفير المعلومات عن الخطوات الخاصة بطريقة الصنع، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مكونات الكنافة بالجبنة الفلسطينية

تصنع الكنافة بالجبنة الفلسطينية في البيت بكل سهولة فهي لا تحتاج منك أكثر من أن تقوم بتوفير المقادير والمكونات الخاصة بها وهي ليست مكونات كثيرة ومعقدة كما يظن بعض الأشخاص ولكنها بسيطة للغاية ويكمن السر كله في توفير المكونات الأصلية والتأكد من أنها ذات جودة عالية وغير مغشوشة وتتمثل المكونات في التالي:

2 كوب كنافة.

½ كوب زبدة ويفضل أن تكون سائلة.

½ جبن عكاوي.

كوب ونصف كوب سكر.

شربات.

للتزيين يمكن أن نضيف القليل من الفستق المطحون.

خطوات تحضير الكنافة بالجبنة الفلسطينية في البيت

يعتقد بعض الأشخاص أن صنع كنافة جيدة في البيت يحتاج إلى احترافية أو أن يكون في الأساس صناع حلويات ولكن الكنافة من الحلويات الشرقية البسيطة التي طالما توافرت مكوناتها بالجودة العالية فإن هذه المكونات عندما تتداخل مع بعضها تعطينا هذا الطعم المميز الذي نحبه ولكي نقوم بتسهيل الأمور عليكم فإن خطوات صنع الكنافة تتمثل في التالي:

نضع الكنافة في الخلاط ونطحنها بشكل جيد.

نبدأ في إضافة الزبدة على الكنافة.

نحضر صينية فرن مناسبة لكمية الكنافة التي نقوم بصنعها.

نقوم بدهن الصنية بالزيت ونقوم بوضع الكنافة في الصينية.

نضيف الجبنة على الكنافة.

نضع طبقة أخرى من الكنافة.

نقوم بتحضير الفرن وتشغيله ومن ثم نضع صينية الكنافة في الفرن.

بعد أن تحصل الكنافة على اللون المطلوب نضيف عليها الشربات.

وفي النهاية نقوم بتزيين الكنافة بالفستق المطحون.

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