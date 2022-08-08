بكوب جوز هند وكوبين من الدقيق البسبوسة بجوز الهند للشيف حسن بكل أسرار نجاحها بالطعم الأصلي

تعتبر البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات المشهورة التي يمكن تحضيرها ويحبها الكبار والصغار حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، ويمكن تقديمها للضيوف في المناسبات وأعياد الميلاد ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة مثل البسبوسة السادة أو البسبوسة بالقشطة والمكسرات، ويفضل كثير من الأمهات تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة.

مقادير عمل البسبوسة بجوز الهند في المنزل

كوبان من السميد الخشن

نصف كوب من الزبدة المذابة

كوب من السكر الأبيض

نصف كوب من الزيت النباتي

كوب من جوز الهند المبشور

نصف كوب من لبن الزبادي

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

كوبان من الشربات

كمية من المكسرات حسب الرغبة

مقادير عمل الشربات

كوبان من السكر

كوب ونصف من الماء

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون

طريقة عمل الشربات

أولا نحضر وعاء ونضع به السكر والماء ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم ونتركهم على نار متوسطة حتى يغلي الخليط.

ثم نضيف إليه ملعقة عصير الليمون ونقلب الخليط جيدا ونتركه حتى يغلي، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند في المنزل

أولا نحضر وعاء ونضع به السميد الخشن وكوب جوز الهند وكوب السكر ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نضيف ملعقة الفانيليا وملعقتين البيكنج باودر ونضيف نصف كوب الزبدة المذابة ونضيف نصف كوب الزيت النباتي مع تقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض باستخدام اليد حتى تمتزج.

بعد ذلك نضيف نصف كوب لبن الزبادي إلى الخليط ونحرك المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بالزيت ونسكب بها خليط البسبوسة ونقوم بتحريكها لفرد الخليط في الصينية ونقوم بتزينها بالمكسرات ونتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع الصينية به وتركها لمدة عشرين دقيقة حتى تنضج.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات، ثم نقطعها ونقدمها وهي باردة.

نصائح عمل البسبوسة بجوز الهند

يجب الإلتزام بالمقادير المكتوبة دون زيادة أو نقص به حتى تكون عجينة البسبوسة مظبوطة.

يجب أن نختار نوع سميد فاخر حتى تكون عجينة البسبوسة جيدة.

يفضل أن نسقي البسبوسة وهي ساخنة فور خروجها من الفرن بالشربات البارد.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها.