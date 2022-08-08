ثلاثة أكواب من الدقيق عجينة المخبوزات القطنية في البيت قطنية وهشة

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تتعدد أنواع المعجنات في العالم وكل نوع له مكونات مختلفة وطريقة تحضير وتعطي كل واحد الطعم المميز الخاص به، وتعد العجينة القطنية من المعجنات الشهية التي يمكن تحضيرها في أي وقت حيث أنها تعتبر سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في البيت غير مكلفة، ويفضل كثير من ربات المنزل تحضيرها في البيت بدلا من شرائها من الخارج، وتحتوي على مواد غذائية عالية. مقادير عمل العجينة القطنية في المنزل ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الزبدة الطرية

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض

كمية من الماء الدافئ للعجن

نصف ملعقة صغيرة من الملح طريقة عمل العجينة القطنية في المنزل أولا نضع الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء الدافئ ونقلهم ونتركها حتى تتفاعل.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليها الملح والبيكنج باودر ونقوم بتقليب المكونات جيدا باستخدام الملعقة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة الطرية إلى الوعاء ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يتشرب الدقيق الزبدة تماما.

ثم نقوم بإضافة نصف كوب الخميرة مع العجن جيدا باليد، ثم نقوم بسكب الماء الدافئ على جميع المكونات مع الاستمرار في العجن لمدة ربع ساعة ويفضل العجن لفترة طويلة حتى نحصل على عجينة قطنية وطرية.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة جيدا باستخدام كيس من النايلون الأبيض، ثم نضع العجينة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر جيدا.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بعجنها مرة أخرى ونتركها لمدة ساعة كاملة.

ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بحشوها بالحشوات التي نرغب بها.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بقليل من الزبدة ونضع بها الكرات بعد حشوها.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع الصينية بها ونتركها حتى تنضج الكرات جيدا.

بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. نصائح تحضير العجينة القطنية الإلتزام بالمقادير المكتوبة دون زيادة أو نقص بها حتى تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن نتأكد من صلاحية الخميرة واختيار نوع جيد حتى تتفاعل بسرعة.

يفضل شراء نوع دقيق فاخر ويجب أن نقوم بنخله جيدا قبل استخدامه في العجن.

يجب أن نترك الخميرة ترتاح وتختمر جيدا قبل تقطيعها. عمر شويل - جدة ثلاثة أكواب من الدقيق عجينة المخبوزات القطنية في البيت قطنية وهشة - ثقفني

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